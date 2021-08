SSD interne, externe ou NVMe : il y a de belles promotions en ce moment

Toutes les catégories de SSD se sont maintenant largement démocratisées pour devenir beaucoup plus abordables qu'à leurs débuts. Que ce soit en mode interne, externe ou NVMe, les marques comme SanDisk, Crucial, Samsung et Western Digital offrent de nombreuses solutions de stockage et nous vous avons aujourd'hui sélectionné les meilleures promotions du moment.

En 2021, on peut maintenant dire que les SSD ont remplacé les disques durs traditionnels. Tous les nouveaux ordinateurs fixes et portables en sont équipés, et même les nouvelles consoles de salon comme la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Il faut dire que cette technologie à de nombreux avantages, en passant par une conception plus solide, de meilleurs débits et un format relativement plus compact. De plus, les prix ont bien baissé. Donc si vous avez besoin d’une solution de stockage ultra rapide en mode interne, externe ou NVMe, vous êtes au bon endroit !

Les meilleures offres SSD du moment

SSD externe Crucial X6 500 Go

Le SSD externe Crucial X6 de 500 Go est facilement transportable grâce à des dimensions très contenues : seulement 64 x 69 mm. Vous pourrez même le glisser dans la poche d’un pantalon ou le faire passer inaperçu dans un sac à dos ou une valise. Mais ne vous fiez pas à sa petite taille, car il propose tout de même une vitesse de lecture séquentielle pouvant atteindre jusqu’à 800 Mo/s, mais vous tournerez plutôt aux alentours de 540 Mo/s avec l’interface USB 3.2. Notez que le SSD de Crucial est livré avec un câble USB d’une longueur de 24 cm.

On le trouve actuellement à 59,99 euros au lieu de 84,99 euros sur Amazon.

SSD NVMe externe SanDisk Extreme 1 To

Le SSD NVMe portable SanDisk Extreme de 1 To profite lui aussi d’un format compact. Il ne mesure que 10,08 x 5,26 x 0,97 cm pour 50 grammes seulement. Un côté indéniablement pratique au quotidien pour transporter le SSD partout avec soi, d’autant plus qu’il est certifié IP55. Il est en revanche bien plus performant que le modèle précédent grâce à la technologie NVMe qui lui permet d’atteindre une vitesse de 1 050 Mo/s en lecture et 1 000 Mo/s en écriture via le port USB-C (un câble de 16 cm est prévu à cet effet, avec même un adaptateur USB-A). On retrouve aussi un chiffrement matériel AES 256 bits afin de garantir la confidentialité de vos données grâce à une protection par mot de passe.

On le trouve actuellement à 129,99 euros au lieu de 249,99 euros sur Amazon.

SSD interne Crucial MX500 500 Go

Crucial est une marque de choix si vous aviez dans l’idée d’ajouter un SSD à votre configuration PC. Sa référence MX500 est de loin la plus populaire, notamment grâce à des débits élevés (560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture), constants et sans trop perdre en performances une fois l’espace de stockage saturé. De plus, la technologie 3D NAND est également de la partie pour gagner en endurance, en rapidité et économiser en consommation énergétique. Comme la plupart des SSD au format standard de 2,5 pouces, il se branche via un câble SATA non fourni.

On le trouve actuellement à 49,99 euros au lieu de 91,71 euros sur Cdiscount.

SSD interne Samsung 870 QVO 4 To

Samsung est davantage connu pour ses smartphones et ses écrans, mais la marque coréenne a également un pied bien installé dans le monde des périphériques PC avec ses différents SSD de bonne qualité. Sa référence 870 QVO est l’un des meilleurs modèles, avec une vitesse maximale de transfert allant jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture, soit 10 Mo/s de plus que l’ancien modèle, le 860 QVO. Ce nouveau modèle intègre également la technologie TurboWrite, qui accélère les vitesses d’écriture et maintient un niveau de performance élevé à long terme grâce à une mémoire tampon plus importante — sans oublier la 4e génération de mémoire V-NAND qui est toujours de la partie.

On trouve actuellement le modèle 4 To à 315,30 euros au lieu de 389,99 euros sur Amazon.

SSD NVMe interne WD Blue SN550 1 To

Le SSD interne WD Blue 1 To est un NVMe, ce qui veut dire qu’il prend la forme d’une barrette de RAM pour venir se greffer directement aux ports PCI Express 3.0 de votre carte mère. Sa vitesse est la plus élevée de cette sélection, avec près de 2 400 Mo/s en lecture et 1 950 Mo/s en écriture. Ces débits vous changeront la vie, surtout pour réduire drastiquement les temps de chargement dans les jeux vidéo. La technologie 3D NAND est également de la partie pour gagner en endurance, en rapidité et économiser en consommation énergétique. Il prend le format M.2, mais n’est pas adapté pour aller sur votre PS5.

On le trouve actuellement à 89,99 euros au lieu de 145,26 euros en utilisant le code promo HAPPLYDAYS sur Cdiscount (uniquement sur mobile).

