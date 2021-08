L’excellent SSD Crucial MX500 de 1 To est à son meilleur prix sur Amazon

Excellente référence dans sa catégorie, le SSD Crucial MX500 offre des performances convaincantes et se trouve à un prix plus abordable. En effet, Amazon propose la version 1 To à 84,99 euros au lieu de 117,59 euros habituellement. Une belle offre à saisir pour donner un coup de boost à votre ordinateur fixe ou portable.

Si votre ordinateur portable ou de bureau dispose d’un stockage limité, et que vous souhaitez de l’espace supplémentaire, et encore plus rapide, alors cette offre devrait vous plaire. Le SSD Crucial MX500 de 1 To performant et de nature très robuste bénéficie actuellement d’une réduction de 28 %.

Ce qu’il faut retenir du Crucial MX500

Des vitesses pouvant aller 560 Mo/s en lecture et 510 en écriture

Améliorée grâce à la technologie NAND 3D de Micron

Et un format plus robuste qu’un SSD classique

Habituellement à 117,59 euros, le SSD MX500 de Crucial dans sa version 1 To est actuellement en promotion à 84,99 euros sur Amazon, soit son prix le plus bas.

Crucial MX500 : une référence sur le marché

Considéré comme l’un des meilleurs SSD interne (format 2,5 pouces) du marché, le Crucial MX500 se démarque notamment par de belles performances. Ses vitesses de lecture et d’écriture peuvent atteindre respectivement 560 Mo/s en lecture et 510 Mo/s en écriture, permettant ainsi de démarrer votre machine de manière très rapide, d’exécuter vos logiciels sans encombre ainsi que de naviguer sur Internet de façon fluide. Il s’adaptera parfaitement à vos besoins.

En plus de ses performances, le SSD est doté d’une capacité de stockage de 1 To et vous offre davantage d’espace sur votre PC pour pouvoir profiter de plus de contenus, comme des jeux vidéo, des applications et des logiciels. Si vous avez besoin d’installer des programmes nécessitant de la réactivité, les temps de chargement seront drastiquement réduits avec ce SSD. Quant à la technologie 3D NAND, elle apportera un boost d’endurance — lors de transferts de fichiers par exemple — de rapidité et permettra aussi d’économiser de l’énergie.

Un SSD résistant dans le temps

C’est bien connu, les SSD sont plus résistants que les disques durs traditionnels et le MX500 ne déroge pas à la règle. Grâce à l’absence de pièces mécaniques, le disque interne de Crucial est plus apte à résister aux chocs et aux vibrations. Cela promet une durabilité plus grande, d’autant plus que le constructeur garantit son produit durant 5 ans.

