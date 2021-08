Amazon brade les écouteurs FreeBuds Pro de Huawei à un prix canon

Si vous êtes à la recherche de bons écouteurs sans fil dotés de la réduction de bruit active sans casser votre tirelire, les FreeBuds Pro pourraient bien vous plaire. Déjà plus abordables que la majorité de leurs concurrents, les oreillettes de Huawei bénéficient actuellement d'une baisse de prix qui les fait passer de 199 euros à seulement 112,51 euros.

Si Huawei a longtemps été en difficulté à cause des sanctions du gouvernement américain, l’entreprise a toujours pour objectif d’être numéro 1. Le constructeur chinois continue alors de proposer des produits de qualité, à l’image de ses FreeBuds Pro. Ce sont des écouteurs sans fil que nous avons notés 8/10 à leur sortie et qui sont nettement à considérer, surtout aujourd’hui grâce à une réduction de presque 90 euros.

Les Huawei FreeBuds Pro, c’est quoi ?

Un look qui ressemble à des AirPods Pro

Une réduction de bruit active ajustable efficace

Une bonne autonomie de 30 h environ avec le boîtier

Lancés au prix de 199 euros, les Huawei FreeBuds Pro en coloris blanc sont actuellement disponibles en promotion à seulement 112,51 euros sur Amazon. Ils sont affichés à 125 euros, mais ils passent au bon prix après avoir appliqué le coupon de réduction de 12,49 euros.

Un design inspiré de la pomme

Avouons-le, de près ou de loin, les FreeBuds Pro nous font penser à des écouteurs sans fil bien connus sur le marché : les AirPods Pro. Huawei met aussi en avant des oreillettes avec un embout en silicone pour mieux rentrer dans vos oreilles. C’est autour des tiges que se fait la différence, elles sont rectangulaires et très petites. D’ailleurs c’est là que l’on retrouve les contrôles qui se font via une simple pression avec votre pouce et votre index en plus des commandes de la zone tactile.

Quant au boîtier qui accueille les écouteurs, il est également très ressemblant à celui de la marque à la Pomme. En effet, on aperçoit un format arrondi et ovale plutôt séduisant, notamment avec ces différents coloris disponibles. Le boîtier délivre une trentaine d’heures d’autonomie et dispose de la charge sans fil.

Une expérience sonore assurée

Avec leur format intra-auriculaire, les FreeBuds Pro offrent une immersion totale et une bonne qualité audio. Avec la présence des haut-parleurs de 11 mm de diamètre ainsi que du système de stabilisation audio mécanique, le son est plus précis et évite tout tremblement dans l’oreille. En vous rendant sur l’application de Huawei, vous aurez la possibilité d’analyser votre oreille, ce qui permettra d’améliorer davantage l’expérience sonore. On retrouve de nombreuses autres fonctionnalités, comme le mode Perception afin d’entendre ce qu’il se passe autour de vous sans à retirer les écouteurs, soit l’inverse de la réduction de bruit.

Concernant la réduction de bruit, celle de Huawei n’a pas à frémir face à la concurrence. Selon le constructeur, il s’agit là de la meilleure réduction de bruit active embarquée sur des écouteurs. Comment ? Grâce aux deux microphones utilisés, les FreeBuds Pro peuvent bloquer jusqu’à 40 dB de son, contre 38 pour Sony avec ses WF-1000XM3 et 33 pour Apple avec ses AirPods Pro. Dans les faits, le résultat est étonnant, d’autant plus que le système adaptatif nommé Dynamic Noise Cancellation est vraiment pratique pour ajuster automatiquement le niveau de la réduction en fonction de votre environnement. On retrouve également trois modes à activer manuellement : cozy, général et ultra.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des Huawei FreeBuds Pro.

