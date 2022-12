FreeBuds Pro : ces écouteurs premium à réduction de bruit sont à moitié prix

Même avec l'arrivée du deuxième modèle, les Huawei FreeBuds Pro de première génération sont des écouteurs sans fil de bonne qualité. Ils offrent un son équilibré et une réduction de bruit efficace le tout pour moins de 90 euros aujourd'hui, contre 199,99 euros à leur sortie.

Sortis en 2020, les FreeBuds Pro de Huawei avaient récolté la note de 8/10 lors de notre test. Si deux ans se sont écoulés depuis leur lancement, et qu’une deuxième version est sortie, les FreeBuds Pro sont des écouteurs sans fil qui restent recommandables. Ils proposent des caractéristiques et des fonctions convaincantes, comme la charge sans fil et rapide, ou encore la réduction de bruit. Ils ont de sérieux atouts pour plaire, surtout après 110 euros de réduction.

Les points forts des FreeBuds Pro de Huawei

Des écouteurs confortables

L’efficacité de la réduction de bruit et la qualité audio agréable

La charge rapide : 50 % en 10 minutes.

Initialement vendus au prix de 199,99 euros, les FreeBuds Pro de Huawei se trouvent régulièrement en promotion et c’est sur Amazon qu’ils sont à leur meilleur prix : 89,99 euros seulement. Le coloris blanc est aussi disponible au même prix, mais arrivera après Noël. À noter qu’il s’agit du prix le plus constaté sur le site du géant.

Des écouteurs endurants agréables à porter

Les Huawei FreeBuds Pro rappellent fortement le design des true wireless d’Apple. Ce sont des écouteurs avec des tiges courtes, qui sont rectangulaires et très petites, sur lesquelles on retrouve d’ailleurs les contrôles qui se font via une simple pression en plus des commandes de la zone tactile. Les oreillettes en elles-mêmes optent pour un format intra-auriculaire. Certes, ce format ne plaît pas à tout le monde, mais les écouteurs ont le mérite d’offrir une bonne isolation passive.

Ce format garantit un bon confort notamment grâce aux embouts en silicone. Résultats, même après deux à trois heures d’utilisation dans les oreilles, les FreeBuds Pro ne procurent moins de gêne que certains écouteurs open fit avec des embouts solides. D’ailleurs, vous allez pouvoir écouter votre playlist un bon moment puisque les écouteurs tiennent plus de 4 heures avec la réduction de bruit activée, et 7 heures sans. Quant au boîtier, il délivre une trentaine d’heures d’autonomie et dispose de la charge sans fil qui permet de récupérer 100 % d’autonomie en 40 minutes.

Une réduction de bruit toujours à la hauteur

La première génération propose également la réduction de bruit. D’après la marque, ils sont capables de réduire jusqu’à 40 db de bruit ambiant, grâce à des microphones situés à l’intérieur des écouteurs. Dans les faits, les FreeBuds Pro parviennent à atténuer les bruits environnants, mais n’arrivent pas totalement à les supprimer. Le mode nommé Dynamic Noise Cancellation est vraiment pratique pour ajuster automatiquement le niveau de la réduction en fonction de votre environnement. On retrouve également trois modes à activer manuellement : cozy, général et ultra. Un mode Perception est aussi disponible et vient amplifier les sons extérieurs afin d’entendre ce qu’il se passe autour de vous.

Les Huawei FreeBuds Pro disposent de haut-parleurs de 11 mm de diamètre ainsi que du système de stabilisation audio mécanique, le son est équilibré et chaleureux, mais aussi plus précis et évite tout tremblement dans l’oreille. Et avec l’application de Huawei, vous pourrez améliorer et personnaliser l’expérience sonore, en analysant votre oreille. Et Huawei intègre même un système permettant d’améliorer le son de la voix lors des appels, ainsi qu’un capteur de conduction osseuse .Pour finir, les FreeBuds Pro prennent en charge les codecs SBC et l’AAC, soit le minimum syndical. Pas d’aptX, d’aptX HD ni de LDAC — sachez que les FreeBuds Pro 2 sont compatibles avec LDAC.

Pour en apprendre davantage, n’hésitez pas à lire notre test sur les Huawei FreeBuds Pro.

Quels écouteurs sans fil choisir ?

Si vous voulez comparer les FreeBuds Pro de Huawei avec d’autres références et découvrir ce que propose la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2022.

