Huawei brade ses écouteurs premium à -55 % pour le dernier jour des French Days

Les French Days touchent à leur fin et pour finir cet événement en beauté les écouteurs sans fil de Huawei avec réduction de bruit passent à 89,99 euros contre 199,99 euros à leur lancement.

Même avec un petit budget pour acquérir de nouveaux écouteurs sans fil vous pouvez exiger de la qualité. Pour cela, il faut se diriger vers les FreeBuds Pro référence premium de Huawei. Sortis il y a deux ans maintenant leur prix a fortement baissé depuis et pour les French Days ils deviennent deux fois moins chers qu’à leur lancement. Une belle affaire pour des écouteurs sans fil à réduction de bruit.

Les atouts des FreeBuds Pro

Un design qui ressemble à des AirPods Pro

Une réduction de bruit active ajustable et efficace

Ainsi qu’une bonne autonomie de 30 heures avec le boîtier

Avec un prix de lancement à 199,99 euros, les FreeBuds Pro de Huawei sont désormais disponibles à 89,99 euros sur le site du constructeur en utilisant le code AHWFDFBP. Assurez-vous bien d’avoir sélectionné le coloris gris, qui profite lui seul de cette réduction.

Retrouvez les FreeBuds Pro à 89,99 € sur le site officiel AHWFDFBP

Un look emprunté à Apple

Les FreeBuds Pro reprennent l’aspect des AirPods Pro d’Apple. Les oreillettes de Huawei disposent également d’embout en silicone, afin de mieux rentrer dans vos oreilles. Là, où les écouteurs du constructeur chinois se distinguent de la firme californienne, c’est autour des tiges, qui sont rectangulaires et plus petites. D’ailleurs, c’est là que l’on retrouve les contrôles qui se font via une simple pression avec votre pouce et votre index en plus des commandes de la zone tactile.

Même le boîtier qui accueille les écouteurs s’inspire du modèle phare de la marque à la Pomme. Il prend une forme arrondie et ovale plutôt séduisante, notamment avec les différents coloris disponibles. Ce boîtier va surtout permettre de délivrer une trentaine d’heures d’autonomie supplémentaire et dispose de la charge sans fil.

Une réduction bruit bluffante et une qualité audio appréciable

Avec leur format intra-auriculaire, les FreeBuds Pro offrent une isolation passive suffisante pour se couper au minimum des bruits ambiants. Le tout est renforcé par la présence de l’ANC qui va réduire jusqu’à 40 db de bruit ambiant, grâce à des microphones situés à l’intérieur des écouteurs. C’est mieux que les WF-1000XM3 de Sony (38 db) et que les AirPods Pro d’Apple (33 db). Dans les faits, le résultat est étonnant, d’autant plus que le système adaptatif nommé Dynamic Noise Cancellation est vraiment pratique pour ajuster automatiquement le niveau de la réduction en fonction de votre environnement. On retrouve également trois modes à activer manuellement : cozy, général et ultra.

Côté audio, grâce aux haut-parleurs de 11 mm de diamètre ainsi que du système de stabilisation audio mécanique, le son est plus précis et évite tout tremblement dans l’oreille. En vous rendant sur l’application de Huawei, vous aurez la possibilité d’analyser votre oreille, afin d’améliorer davantage l’expérience sonore. Il existe d’autres fonctionnalités, comme le mode Perception qui va amplifier les sons extérieurs afin d’entendre ce qu’il se passe autour de vous, soit l’inverse de la réduction de bruit.

Retrouvez les FreeBuds Pro à 89,99 € sur le site officiel AHWFDFBP

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des FreeBuds Pro de Huawei.

