FreeBuds Pro : les écouteurs sans fil premium de Huawei chutent à 59 €

Les Huawei FreeBuds Pro sont de très bons écouteurs sans fil, notamment grâce à une réduction de bruit active très efficace. S'ils sont souvent en promotion à 99 euros au lieu de 199 euros chez les revendeurs, aujourd'hui Rakuten frappe fort en les proposant à seulement 59 euros grâce à un code promo.

Si vous recherchez des écouteurs sans fil haut de gamme avec une très belle ristourne, nous avons aujourd’hui le bon plan qu’il vous faut. En effet, les Huawei FreeBuds Pro notés 8/10 dans nos colonnes bénéficient actuellement d’une réduction de 140 euros par rapport à leur prix d’origine, pour devenir tout simplement les true wireless premium les plus abordables du marché.

Les Huawei FreeBuds Pro, c’est quoi ?

Des écouteurs sans fil qui ressemblent aux AirPods Pro

Avec une réduction de bruit active adaptative très efficace

Sans oublier la bonne autonomie de 30 h environ avec le boîtier

Au lieu de 199 euros à leur lancement, les Huawei FreeBuds Pro (coloris blanc) sont en ce moment disponibles à seulement 59 euros sur Rakuten en utilisant le code promo RAKUTEN10 avant de procéder au paiement de votre commande. La promotion est valable uniquement ce mercredi 23 mars 2022.

Comme un air de déjà vu

Il ne faut pas se le cacher, les Huawei FreeBuds Pro ressemblent de prime abord à une copie conforme des AirPods Pro d’Apple. On aperçoit globalement la même silhouette pour les oreillettes avec ce bout en silicone, mais il y a une petite subtilité qui fait toute la différence. La tige des écouteurs est ici rectangulaire, sans gêne pour l’oreille, et apporte des contrôles supplémentaires via une simple pression avec votre pouce et votre index en plus des commandes de la zone tactile.

Le boîtier de charge de couleur blanche est lui aussi très ressemblant à ce que propose la firme de Cupertino avec cette forme mi-ronde mi-ovale. Les finitions sont assez surprenantes, à tel point qu’il est difficile de repérer le bouton d’appairage tant il se fond bien sûr le boîtier. L’autonomie est d’ailleurs d’une trentaine d’heures et la compatibilité charge sans fil est de la partie.

Du bon son sans être dérangé

Les FreeBuds Pro sont équipés de haut-parleurs de 11 mm de diamètre ainsi que d’un système de stabilisation audio mécanique pour éviter les tremblements dans l’oreille et ainsi obtenir un son plus précis. Via l’application dédiée, il est également possible d’analyser votre oreille pour améliorer encore plus l’expérience sonore. On y trouve aussi de nombreuses autres fonctionnalités, dont le mode Perception pour entendre ce qu’il se passe autour de vous sans enlever les écouteurs, soit l’inverse de la réduction de bruit.

En parlant de réduction de bruit, celle de Huawei est très efficace grâce aux deux microphones orientés vers l’extérieur et l’autre microphone orienté vers l’intérieur. Sur le papier, les FreeBuds Pro peuvent bloquer jusqu’à 40 dB de son alors que Sony affiche 38 dB avec ses WF-1000XM3 et Apple 33 dB avec ses AirPods Pro. Dans les faits, nous avons été étonnés du résultat, d’autant plus que le système adaptatif nommé « Dynamic Noise Cancellation » est vraiment pratique pour ajuster automatiquement le niveau de la réduction en fonction de votre environnement. On retrouve trois modes à activer manuellement : cozy, général et ultra.

