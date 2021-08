Augmentez votre couverture Wi-Fi avec ce répéteur Wi-Fi à moins de 35 €

Vous rencontrez quelques problèmes avec votre réseau Wi-Fi domestique ? Il ne couvre pas la totalité de votre logement ? Pour remédier à ce genre de problème, il existe le routeur/répéteur TP-Link (RE455) qui profite, en ce moment d'une promotion sur Amazon. Son prix est de 34,90 euros au lieu de 60,90 euros.

Acteur majeur sur le marché des solutions d’équipements réseau, TP-Link propose une large gamme de routeur. Si vous n’êtes pas familier avec ce terme, c’est une technologie pour amplifier et étendre la couverture Wi-Fi en utilisant plusieurs nœuds (répéteurs) répartis autour de votre domicile. Pour la rentrée, Amazon propose le routeur TP-Link WiFi (RE455) à moins de 43 %.

Ce qu’il faut retenir de ce routeur/répéteur

Une couverture Wi-Fi sur 140 m²

La compatibilité avec avec toutes les Box Internet et Routeurs Wi-Fi.

Une application dédiée sur iOS et Android

Avec un prix barré à 60,99 euros, le répéteur Wi-Fi TP-Link est disponible en promotion à 34,90 euros sur Amazon, soit 43 % de remise immédiate.

Retrouvez le répéteur WiFi TP-Link à 34,90 € sur Amazon

Simple et rapide à installer

La mise en route du répéteur Wi-Fi TP-Link (RE455) est assez simple. Il s’agit d’un petit boîtier blanc, avec trois antennes sur la tête, qui vient se brancher directement à une prise électrique murale. Il existe trois manières de l’installer : appuyer sur le bouton WPS de votre box Internet puis sur le TP-Link, passer par l’application dédiée ou l’interface web. Vous pourrez donc voir ce qui se passe sur votre réseau, vérifier l’utilisation des appareils, partager votre réseau avec des amis ou même mettre Internet en pause via l’application. N’importe quel box Internet et routeur Wi-Fi peut être connecté avec le TP-Link.

Pour une meilleure couverture Wi-Fi

Ce TP-Link (RE455) est un routeur autonome rapide qui se connecte à votre modem afin de livrer une connectivité complète de la maison pour tous, avec une grande empreinte sans fil. Il est capable de fournir une couverture Wi-Fi sur 140 mètres carrés et connecter jusqu’à 20 appareils tels que des smartphones, des tablettes, des PC, etc.

Il propose un Wi-Fi débit bi-bande jusqu’à 1,75 Gbit/s, 450 Mb/s en 2.4 GHz + 1300 Mb/s en 5 GHz. Le répéteur fournit une connexion Wi-Fi performante et stable, et devrait être suffisant pour la grande majorité des usages. On retrouve sur le répéteur un port Ethernet gigabit, sur lequel vous pourrez brancher des périphériques câblés tels que des PC, des consoles de jeu etc. Retenez bien que le répéteur Wi-Fi ne pourra en aucun cas offrir un débit Wi-Fi supérieur à la connexion Internet de votre box.

