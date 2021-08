Les excellents FreeBuds Pro de Huawei avec réduction de bruit sont à seulement 83 €

Plus abordables que la majorité de leurs concurrents, les Huawei FreeBuds Pro, proposent une bonne qualité de son avec une réduction de bruit active correcte. Ils deviennent encore plus intéressants, grâce à un code promo qui fait chuter leur prix à 83 euros au lieu de 199 euros.

Présentés il y a un an, les Freebuds Pro suivent la tendance tracée par Apple, avec notamment des fonctionnalités similaires avec un prix très concurrentiel. Si vous souhaitez acquérir des écouteurs sans-fil, ressemblant aux AirPods Pro d’Apple, ces Huawei Freebuds Pro pourraient bien vous convenir. D’autant plus qu’aujourd’hui, grâce à un code promo, ils ne valent plus que 83 euros, contre 199 euros au départ.

Ce qu’il faut retenir des FreeBuds Pro

Un design qui ressemble à des AirPods Pro

Une réduction de bruit active ajustable efficace

Une bonne autonomie de 30 h environ avec le boîtier

À leur sortie les écouteurs sans fil FreeBuds Pro de Huawei, étaient au prix de 199 euros. Désormais ils sont disponibles à seulement 83 euros sur Cdiscount, grâce au code promo « AFFAIRE10 » à utiliser avant de procéder au paiement.

Les faux jumeaux des AirPods Pro

Au premier coup d’œil, la ressemblance est troublante, car les FreeBuds Pro reprennent l’aspect des AirPods Pro d’Apple. Ainsi, sur les oreillettes de Huawei, on retrouve également un embout en silicone, afin de mieux rentrer dans vos oreilles. Là, où les écouteurs du constructeur chinois se distinguent de la firme californienne, c’est autour des tiges, qui sont rectangulaires et très petites. D’ailleurs, c’est là que l’on retrouve les contrôles qui se font via une simple pression avec votre pouce et votre index en plus des commandes de la zone tactile.

Quant à l’apparence du boîtier qui accueille les écouteurs, il est également très inspiré du modèle phare de la marque à la Pomme. Effectivement, on aperçoit un format arrondi et ovale plutôt séduisant, notamment avec les différents coloris disponibles. Le boîtier délivre une trentaine d’heures d’autonomie et dispose de la charge sans fil.

Une qualité sonore qui crée la (bonne) surprise

Avec leur format intra-auriculaire, les FreeBuds Pro offrent une immersion totale et une bonne qualité audio. Grâce aux haut-parleurs de 11 mm de diamètre ainsi que du système de stabilisation audio mécanique, le son est plus précis et évite tout tremblement dans l’oreille. En vous rendant sur l’application de Huawei, vous aurez la possibilité d’analyser votre oreille, afin d’améliorer davantage l’expérience sonore. Il existe d’autres fonctionnalités, comme le mode Perception qui va amplifier les sons extérieurs afin d’entendre ce qu’il se passe autour de vous, soit l’inverse de la réduction de bruit.

Concernant la réduction de bruit, celle de Huawei n’a pas à frémir face à la concurrence. Selon le constructeur, il s’agit de l’ANC le plus performant du marché. Les FreeBuds Pro sont capable de réduire jusqu’à 40 db de bruit ambiant, grâce à des microphones situés à l’intérieur des écouteurs. C’est mieux que les WF-1000XM3 de Sony (38 db) et que les AirPods Pro d’Apple (33 db). Dans les faits, le résultat est étonnant, d’autant plus que le système adaptatif nommé Dynamic Noise Cancellation est vraiment pratique pour ajuster automatiquement le niveau de la réduction en fonction de votre environnement. On retrouve également trois modes à activer manuellement : cozy, général et ultra.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet des FreeBuds Pro de Huawei.

