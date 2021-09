Le service musical Amazon Music Unlimited est gratuit pendant 3 mois

À l'occasion de la rentrée, Amazon Music Unlimited propose une offre très intéressante, puisque vous pouvez tout simplement profiter de 3 mois gratuits au service, puis 9,99 € par mois.

Aux côtés de Spotify, Deezer, Apple Music ou encore YouTube Music, on retrouve Amazon Music Unlimited qui a réussi à se placer parmi les géants du streaming musical. Amazon renouvelle son offre destinée à tous les nouveaux clients de son service de streaming musical. Vous allez pouvoir bénéficier d’un accès direct à cette plateforme gratuitement pendant trois mois. La firme américaine avance des arguments convaincants et se démarque de la concurrence.

Amazon Music Unlimited, c’est quoi ?

Plus de 70 millions de titres à écouter

Les avantages avec Alexa

Accessible sur différents appareils (Windows, macOS, iOS et Android)

En mode en ligne ou en mode hors connexion

Au lieu de 9,99 euros par mois, l’abonnement à Amazon Music Unlimited ne vous coûtera que 0 euro pendant les trois premiers mois. Si vous êtes séduit par le service de streaming musical, vous pouvez choisir de poursuivre l’abonnement. Sinon, sachez qu’il est tout à fait possible de résilier à tout moment.

L’offre est valable jusqu’au 23 septembre 2021 pour les nouveaux clients résidant en France métropolitaine. Elle s’applique uniquement à l’offre individuelle.

Qu’est-ce qu’Amazon Music Unlimited ?

Amazon Music Unlimited est un excellent service de streaming musical. Vous pouvez écouter plus de 70 millions titres musicaux différents en illimité, et tout cela sans publicité venant interrompre votre écoute. De plus, les utilisateurs et utilisatrices peuvent passer soit par leur navigateur internet, soit par l’application Amazon Music. L’interface est claire et va directement à l’essentiel. Des playlists peuvent être créées pour personnaliser votre expérience d’écoute.

Il est possible de streamer votre musique ou de la télécharger pour une écoute hors-ligne. Ainsi, vous allez pouvoir continuer à écouter vos meilleurs sons, même quand vous n’avez pas de réseau. C’est très pratique quand vous êtes en déplacement à l’étranger, ou lorsque la connexion est mauvaise.

L’écosystème d’Amazon

Vous pouvez également profiter du service musical sur de nombreux supports, que ce soit sur Windows, macOS, iOS, Android et même dans certaines voitures compatibles. Bien évidemment, le service de streaming musical est compatible avec l’assistant Alexa afin de contrôler la musique directement avec votre voix. Vous allez pouvoir tirer pleinement profit du service si vous êtes équipés d’une enceinte connectée de la gamme Echo à la maison, que ce soit l’Amazon Echo, l’Echo Dot ou encore l’Echo Plus.

Quel service musical de streaming choisir ?

Afin de découvrir ce que propose la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs services de streaming de musique en 2021.