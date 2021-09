DJI OM 4 : cet excellent stabilisateur pour smartphone est à moins 20%

Si vous êtes un passionné de vidéo, un vidéaste professionnel ou un vlogueur qui part régulièrement à l'aventure, le DJI Osmo mobile 4 pourrait vous intéresser. Grâce à ses fonctionnalités et ses capteurs, vous pourrez réaliser des vidéos de qualité sans y mettre le prix fort. Le stabilisateur de DJI est d'ailleurs moins cher avec un prix de 119 € chez Darty, au lieu de 149 €.

Lorsqu’on parle de stabilisateur pour smartphone, la première marque qui nous vient à l’esprit, c’est assurément DJI. Fort de son succès avec son stabilisateur Osmo Mobile 3, le constructeur chinois revient avec une version améliorée : l’OM 4, qui vient apporter son lot de nouveautés par rapport à son prédécesseur. À présent, le stabilisateur de DJI profite d’un système de fixation magnétique pour le smartphone. Si vous aviez des doutes concernant la génération précédente, le DJI OM 4 pourrait bien vous laisser convaincre, car il profite d’une remise immédiate de 30 euros.

Les points forts du DJI OM 4

Son nouveau système de fixation magnétique

Un design compact et pliable

Une application fournie

Et une stabilisation toujours efficace

Au lieu de 149 euros, le stabilisateur DJI OM 4 est actuellement disponible en promotion à 119 euros sur le site Darty, et le site Boulanger.

Le stabilisateur idéal pour votre smartphone

Pour cette nouvelle génération, DJI a souhaité simplifier le nom de son produit en proposant OM au lieu de Osmo Mobile. En plus de changer de nom, ce nouveau stabilisateur est désormais équipé d’un sytème de fixation magnétique – bien plus pratique qu’auparavant et surtout une meilleure sécurité.

Pas de difficulté pour l’installer, il suffit d’utiliser une bride métallique (fournie) sur le dos de votre smartphone, ou bien d’opter pour un anneau magnétique à coller. L’installation est facile et nettement plus rapide sans risquer de faire tomber votre téléphone lors de la fixation. L’OM 4 est équipé de moteurs améliorés par rapport à la génération précédente, le rendant ainsi encore plus robuste, le tout accompagné de la stabilisation sur 3 axes – pour des vidéos sans tremblements.

Des fonctionnalités pour les plus créatifs et une bonne autonomie

La 4e génération propose de nouveaux modes de capture. Il y a le mode ActiveTrack 3.0 qui permettra par exemple de suivre un sujet en mouvement, et le DynamicZoom vous aidera à effectuer un effet de zoom à la manière des films hollywoodiens.On retrouve les modes Hyperlapse et Timelapse qui ont également été améliorés. Un mode Story vient s’ajouter à la liste pour celles et ceux qui souhaitent poster leurs aventures sur les réseaux sociaux. À noter, certains smartphones sont mieux optimisés à l’OM 4 que d’autres à propos de certaines fonctionnalités. Rendez-vous ici pour accéder à la liste.

Pour les plus créatifs d’entre vous, l’application DJI Mimo propose un éditeur vidéo afin de créer des vidéos en un rien de temps, notamment grâce aux tutoriels intégrés. Quant à l’autonomie, DJI promet 15 heures d’utilisation, ce qui vous laissera toute la liberté de filmer sans à vous soucier de la batterie. Comptez environ 4h30 pour recharger totalement l’OM 4. Quant au contenu de la boîte, vous aurez également un trépied, un porte-anneau magnétique, un clip magnétique pour smartphone, une pochette de rangement, une dragonne et un câble de recharge.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du DJI OM 4.

