Le Mac Mini M1 avec SSD 512 Go chute au même prix que le modèle 256 Go

Sorti récemment, le Mac Mini d'Apple est probablement le meilleur moyen de profiter de la puissance de la puce M1 à un prix contenu. Grâce à Cdiscount, la version 512 Go est plus abordable et se trouve au même prix que celle de 256 Go. L'ordinateur de bureau passe donc de 1 029 euros à 799,99 euros.

Si la configuration 8 + 512 Go du Mac Mini vous fait de l’œil depuis un moment, mais que son prix vous paraît trop onéreux, vous serez ravie d’apprendre qu’il se trouve aujourd’hui au même prix que la version 256 Go. Une belle promotion pour cet ordinateur portable qui profite par ailleurs de la toute-puissance de la puce Apple M1.

L’essentiel à retenir du Mac Mini 2020

Le design compact et discret pour un PC de bureau

La connectique fournie, avec 4 ports USB-C et 1 port HDMI

Son SSD de 512 Go pour le même prix que la version 256 Go

Lancé au prix de 1 029 euros, le Mac Mini M1 avec un SSD de 512 Go et 8 Go de RAM est actuellement en promotion à 799,99 euros sur le site Cdiscount, soit près de 230 euros de réduction.

Un look identique aux autres Mac Mini

Apple opère très peu de changement, voir zéro au niveau du design pour son Mac Mini 2020. L’ordinateur bureau de la firme de Cupertino reprend donc les lignes épurées et le châssis des générations précédentes. Son format est toujours compact et carré proposant un châssis fabriqué 100 % en aluminium recyclé. Mais cela peut changer, car d’après certaines rumeurs, le design du Mac Mini pourrait bientôt être renouvelé. Il a toutefois l’avantage d’être bien plus discret qu’une tour PC et trouvera parfaitement sa place sur votre bureau.

De meilleures performances

Si le design reste inchangé, la grande nouveauté se trouve au niveau du processeur. Eh oui, Apple a récemment pris son envol en développant sa propre puce maison, l’Apple M1. Elle est basée sur une architecture ARM, avec des performances qui ont été largement revues à la hausse. D’après la marque, son CPU est jusqu’à trois fois plus rapide à la génération précédente, et on retrouve des performances graphiques jusqu’à six fois plus élevées. Avec une telle configuration, les tâches du quotidien s’effectueront sans aucun accroc, ainsi que le montage vidéo ou photo pour les créatifs.

Toutefois, avec ce changement vers une architecture ARM, il est possible que certains logiciels que vous utilisez au quotidien ne soient peut-être plus compatibles. Mais pas de panique, Apple a tout prévu en mettant en place l’émulateur Rosetta 2, qui va permettre de faire tourner les applications non-natives rapidement et sans ralentissements.

Une connectique complète et un SSD ultra-rapide de 512 Go

Bien évidemment ce Mac Mini tourne sous le système d’exploitation macOs Big Sur, qui tire profit de la nouvelle puce M1. Malgré un format compact, l’ordinateur de bureau dispose d’une connectivité plutôt complète. On retrouve un port HDMI pour brancher un écran et deux ports USB pour connecter un clavier et une souris. Ce qu’on apprécie davantage, c’est la présence de deux ports Thunderbolt 3 (USB-C) supplémentaires, ainsi qu’une prise casque et un port Ethernet. Il est également compatible Wi‑Fi 802.11ac pour profiter d’une connexion sans fil à Internet.

Pour finir, vous pourrez compter également sur 8 ou 16 Go de mémoire vive. Ici, ce modèle dispose de 8 Go de mémoire vive et d’un SSD ultra-rapide de 512 Go – c’est la capacité de stockage maximum. Vous pourrez néanmoins brancher un disque SSD (ou dur) externe pour stocker vos films et images. En plus d’être un excellent compagnon de productivité, ce nouveau modèle M1 du Mac Mini ouvre enfin la porte au gaming, même si les jeux ne tourneront pas dans les meilleures conditions graphiques souhaitées.