Jusqu’à demain, l’excellente TV OLED 55CX6 de LG est à prix canon sur Cdiscount

Si la technologie OLED a tendance à faire flamber les prix des TV, il n’est pas rare de tomber sur de belles promotions pour s'équiper à prix réduit, comme en ce moment chez Cdiscount. Le marchand français fait en effet baisser drastiquement le prix du modèle phare de la marque LG, le OLED 55CX6, via une réduction totale de 400 euros en cumulant remise immédiate et code promo.

Le modèle 55CX6 de chez LG est à la fois compatible avec les meilleures normes vidéo, mais aussi HDMI 2.1 afin de satisfaire les joueurs et joueuses les plus exigeants possédant une console de dernière génération. C’est un téléviseur OLED complet qui est à considérer, surtout qu’aujourd’hui, il est proposé avec une réduction de 400 euros.

Ce qu’il faut retenir du TV LG OLED55CX6

Sa dalle OLED de qualité (4K UHD)

Sa compatible Dolby Vision, HDR10 et Dolby Atmos

Sa connectique HDMI 2.1 complète pour les consoles next-gen

Son interface WebOS fluide et intuitive

Au lieu de 1 499,99 euros à son lancement, mais aujourd’hui affiché à un prix de 1 279,99 euros, la TV LG CX6 de 55 pouces est en ce moment en promotion à 1 099,99 euros sur Cdiscount en utilisant le code promo « TV180 » avant de procéder au paiement.

L’une des meilleures références de chez LG

Depuis sa sortie, la gamme CX de chez LG est devenue incontournable. Elle propose des TV avec une dalle OLED de grande qualité, de nombreuses options d’images et la prise en charge du HDMI 2.1. Avec le modèle 55 pouces, LG offre une conception des plus immersive avec des bordures ultra-fines. Sa dalle OLED impressionne par ses contrastes infinis avec des noirs profonds, des couleurs vives et une excellente luminosité. D’ailleurs, le traitement d’image est assuré et optimisé par le processeur Alpha 9 Gen 3 garantissant une très bonne mise à l’échelle des contenus.

Cet écran OLED affiche une définition native 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), offrant une excellente finesse d’image. Il est également compatible avec les meilleures normes vidéo à savoir, le HDR10 et le Dolby Vision pour une expérience comme au cinéma. De plus, cette TV embarque un mode Filmmaker, qui va permettre d’adapter la qualité de l’image pour la restituer tel quel est présenté au cinéma, selon la vision du réalisateur ou de la réalisatrice. Quant à la partie audio, elle est assurée par du Dolby Atmos pour un résultat bien immersif.

Une TV parfaite pour votre console next-gen

Jusqu’ici rien de décevant, et LG ne s’arrête pas là et propose une TV orientée gaming. En effet, grâce à ses 4 ports HDMI 2.1, le modèle 55CX6 est en mesure de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5. Grâce à cette connectique, le TV affichera vos jeux sans broncher avec un taux de rafraîchissement de 120 FPS jusqu’en définition 4K. Le VRR, ou taux de rafraîchissement variable, est également de la partie afin de lutter contre le phénomène de tearing, ou déchirure d’écran. Il est même compatible G-Sync pour une image plus nette et plus fluide. De plus, l’écran est rafraîchi à 100 Hz, ce qui est largement suffisant pour profiter d’une belle fluidité lors de vos sessions de jeux.

Un OS maison maîtrisé

Enfin, ce TV profite du système d’exploitation webOS 5.0. La navigation sur l’interface est très accessible et fluide, et l’on retrouve les applications qu’on apprécie tant : Netflix, Prime Video ou YouTube. La gamme CX est compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et HomeKit, pour que vous puissiez profiter du contrôle vocal. Il est également possible de diffuser du contenu depuis votre smartphone, en passant par Miracast ou AirPlay 2. Petit plus, la télécommande Magic Remote munie d’un pointeur à la manière d’une souris permet une navigation plus ergonomique et plus rapide dans les menus de l’interface.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du TV LG OLED65CX, qui est valable pour le modèle présenté dans cette article.

Les meilleurs TV OLED du moment

Si vous souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons à consulter notre guide des meilleures TV OLED en 2021.