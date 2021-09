Comment regarder le match du PSG ce soir ? On a la réponse

Que ce soit pour regarder le PSG, Manchester, le Réal, le Bayern ou la Juventus, comme l'année dernière, c'est sur RMC Sport et Bein Sports que ça se passe. Les deux chaînes se regroupent dans une offre limitée à seulement 19 euros par mois pendant un an.

Cette saison sportive 2021/2022 s’annonce très mouvementée que ce soit du côté du foot ou des autres disciplines. RMC Sport et Bein Sports le savent bien et on décider de fusionner leurs offres respectives en un seul et même abonnement à tarif préférentiel pour ne rien louper. On vous donne les détails de cette offre dans cet article.

Que propose cet abonnement groupé ?

Tous les matchs de ligue des champions et d’Europa League en direct

la La Premier League, la Bundesliga, la Liga, la Série A et la Ligue 2

D’autres compétitions sportives comme la NBA, la NFL, les championnats de boxe et de MMA (UFC)

Avec un engagement de 12 mois

RMC Sports disponible sur tous les écrans (TV, tablette, navigateur, smartphones et consoles)

Jusqu’à demain, l’abonnement regroupant les chaînes RMC Sport et Bein Sports est à 19 euros par mois avec un engagement d’un an avant de repasser à 29 euros par mois.

L’abonnement idéal pour les amateur de foot européen

Comme pour la saison 2020/2021, c’est RMC Sport et Bein Sports qui ont l’exclusivité de la diffusion des matchs de League des champions et d’Europa League. Cette offre est donc particulièrement attractive pour avoir accès à tous les matchs de championnat européen en direct et en différé. Les matchs ont débutés hier et cela continue ce soir en C1 avec FC Bruges vs PSG sur RMC Sport.

Mais cette offre ne regroupe pas que les diffusions des compétitions européennes, mais aussi des championnats étrangers comme la Premier League anglaise, la Liga espagnole, la Bundesliga allemande ou encore la Série A italienne et même la Liga Portugal Bwin. Bref, autant dire que les fans de foot seront comblés.

Mais d’autres sports sont au programme

Parce qu’il n’y a pas que le foot dans la vie, RMC Sport et Bein Sports proposent également d’autres compétitions sportives. Au programme on retrouve la NBA et la NFL côté sports US avec la diffusion en direct des compétitions de Basket et de Foot US. On retrouve aussi les sports de combat avec l’UFC, le Bellator MMA ou encore les championnats de boxe avec la PBC (Premier Boxing Champions).

Du sport sur tous les écrans

Côté accessibilité, RMC Sport est disponible sur la majorité des écrans mobile (Smartphones et tablettes) grâce notamment à l’application RMC Sport disponible sur Android et iOS. Les 15 chaînes RMC sont également visionnable sur navigateurs web ou sur TV connectée via l’application disponible sur la plupart des OS dédiés (Android TV, APPLE TV, Tizen OS, WebOS, etc.). Bein Sports est quant à lui uniquement accessible via navigateur ou sur Bein Sports Connect via MyCanal.

Pour aller plus loin

Pour en savoir plus sur les différentes plateformes de streaming disponibles en France, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs services de SVOD en 2021.