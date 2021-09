Voici le forfait mobile le plus économique du moment : 5 Go pour 2 €/mois

Les offres mobile gonflées en Go sont nombreuses en cette période, mais on oublie trop souvent les forfaits plus modestes proposés à des prix extrêmement bas. C'est le cas de Cdiscount Mobile qui lance un forfait de 5 Go pour seulement 1,99 euro par mois pendant un an.

Tout va très vite dans le monde des forfaits mobile, il faut être prêt à saisir la bonne occasion à tout moment. Cette fois-ci on ne parle pas de Go à foison, mais plutôt d’un forfait qui mise tout sur l’économie et c’est chez Cdiscount mobile que ça se passe. En effet, pour moins de 2 euros par mois pendant un an, vous pouvez vous offrir un forfait sans engagement comprenant 5 Go de data en 4G. On vous donne tous les détails ci-dessous.

Quelles sont les caractéristiques de ce forfait pas cher ?

Appels, SMS et MMS Illimités en France métropolitaine

5 Go de data en France, en Europe et DOM

Sans engagement et à bas prix pendant 12 mois

Le forfait 5 Go en série limitée jusqu’au 23 septembre 2021 chez Cdiscount mobile est disponible à seulement 1,99 euro par mois la première année. Après les douze premiers mois, le prix passera à 7,99 euros par mois. C’est une offre sans engagement, vous avez donc la possibilité de changer de forfait avant la bascule de prix.

Des communications illimitées pour un prix mini

Cdiscount mobile est un opérateur disposant du réseau de Bouygues Telecom en France métropolitaine et de ses partenaires en Europe et DOM. Il s’agit de l’un des meilleurs réseaux mobile du pays. Surtout en ce qui concerne la qualité des communications. Ça tombe plutôt bien puisque ce forfait, en plus d’être économique, propose les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

Cependant, il faut noter quelques contraintes comme un maximum de 3h par appel et dans une limite de 129 destinataires maximum par mois, dont 99 depuis l’Europe et les 8 destinations en DOM.

Mini prix = mini data

Ce forfait est clairement destiné aux personnes utilisant peu leur mobile pour naviguer sur internet, regarder des vidéos en streaming ou utiliser des applications de messagerie en visio. Avec seulement 5Go à utiliser partout en France, vous risquez d’être très vite à court de data. Cette enveloppe est également utilisable en Europe et dans les DOM au cas où vous auriez besoin de consulter une info, mais attention à ne pas trop utiliser le GPS, très consommateur de données.

Cependant avec un prix pareil, difficile de ne pas le recommander à vos proches désireux de faire des économies sur ce type de dépenses. Sachez d’ailleurs que ce forfait est sans engagement, mais que le prix augmente à 7,99 euros par mois après la première année. Vous avez évidemment la possibilité de changer de forfait à tout moment pour ne pas subir le changement de prix et pour cela, nous avons un outil pour vous aider à vous en souvenir.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir toujours plus d’offres mobile, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur pour trouver les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment.