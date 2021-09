Nest Audio : enfin une baisse de prix intéressante pour l’enceinte connectée de Google (-20 %)

Avec une note de 9/10, le Nest Audio est une enceinte connectée que l'on recommande chaudement, donc c'est encore plus le cas avec une promotion. Cela arrive pourtant rarement, mais l'appareil de Google est actuellement disponible à 79 euros au lieu de 99 euros.

Si Google Assistant est votre assistant virtuel de prédilection, nous ne pouvons que vous conseiller d’avoir un Nest Audio à la maison. Les micros sont très efficaces pour entendre votre voix même à l’autre bout de la pièce et le son est très puissant, d’ailleurs sans trop de distorsions au plus haut volume. Et aujourd’hui, c’est le bon moment de se procurer cette enceinte connectée puisqu’elle dispose d’une réduction inédite de 20 %.

Ce qu’il faut retenir du Google Nest Audio

Des micros de qualité

Le son diffusé à 360 degrés

75 % plus puissant que le Google Home

La fonctionnalité multiroom avec deux enceintes

Au lieu de 99 euros habituellement, le Google Nest Audio est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 79 euros chez Auchan.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Google Nest Audio. Le tableau se met à jour automatiquement.

Bien meilleur que l’ancien Google Home

Le Google Nest Audio est bien différent de son prédécesseur. Il est tout d’abord plus imposant avec des dimensions de 17,5 cm de haut et 12,4 cm de large, mais possède aussi une forme plus qu’atypique qu’avant avec ce rectangle aux bords très arrondis qui se tient debout. Ensuite, on remarque également que l’enceinte est entièrement recouverte de tissu, ce qui est idéal pour laisser passer plus de son.

L’expérience sonore se veut ensuite améliorée avec la promesse que le Nest Audio est 75 % plus puissant que l’ancien Google Home. Pour cela, il embarque un tweeter de 19 mm et un woofer de 75 mm avec un son diffusé à 360° grâce au nouveau design. Les basses sont aussi plus profondes qu’auparavant. Cependant, tout n’est pas que matériel chez Google. La firme a ajouté un logiciel pour ajuster la qualité du son pour profiter de voix plus claires et d’un son plus naturel. On retrouve également la technologie Ambient IQ pour une calibration intelligente du son qui s’adaptera automatiquement à la pièce dans laquelle l’enceinte se trouve.

De bons micros et une option multiroom

Google Assistant est évidemment de la partie et trois micros sont intégrés pour que l’enceinte connectée entende votre voix, où que vous soyez dans la pièce, même en chuchotant elle peut percevoir ce qui est sorti de votre bouche. Il sera enfin possible de demander à Google de lancer certains morceaux ou des podcasts, d’annoncer des concerts à écouter, voire d’obtenir des recommandations musicales sur YouTube Music ou Spotify.

Pour rester et finir sur le thème du son, ce Nest Audio permet dorénavant de connecter plusieurs enceintes dans un système multiroom pour qu’elles puissent communiquer entre elles, en stéréo ou en groupé.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Google Nest Audio.

Les meilleures enceintes connectées en 2021

Afin de découvrir la concurrence du Nest Audio sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures enceintes connectées en 2021.