Ce smartphone à seulement 119 € devient plus intéressant que le Poco M3 de Xiaomi

Le Realme 7i est un smartphone entrée de gamme performant qui mise avant tout sur l'autonomie grâce à une batterie de 6 000 mAh. Lancé à 169 euros, il profite en ce moment d'une remise de 50 euros et passe à seulement 119 euros sur Cdiscount.

Le Realme 7i se positionne sur le segment entrée de gamme et vient défier le Poco M3 de Xiaomi. Si ces deux smartphones embarquent tous deux une gigantesque batterie de 6 000 mAh, ils se distinguent sur d’autres points. Suite à nos tests, nous avons constaté que le smartphone de Realme fait mieux que celui de Xiaomi concernant la photo et les performances. Le Realme 7i est donc plus intéressant, surtout avec une remise de presque 30 % sur son prix de lancement.

Ce qu’il faut retenir du Realme 7i

Son écran LCD de 6,5 pouces HD+

Son processeur Mediatek Helio G85

Son autonomie gigantesque

Son capteur photo principal de 48 mégapixels

Lancé au prix de 169 euros dans sa version 4 + 64 Go, le Realme 7i est disponible en promotion à seulement 119 euros sur le site Cdiscount, soit 50 euros d’économie sur la facture.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Realme 7i. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un smartphone à petit prix convaincant

Étant une version allégée du modèle classique, le Realme 7i dispose de bordures assez épaisses, notamment au niveau du menton et arbore une encoche centrale en forme de goutte d’eau. Il est vrai qu’on aurait préféré des bordures plus fines, mais le 7i a le mérite de proposer un revêtement en plastique au dos réussi.

Le smartphone intègre un écran LCD de 6,5 pouces, affichant une définition HD + de 1 600 x 720 pixels. Cette définition n’est clairement pas la meilleure du marché, mais on ne peut pas le lui reprocher sur cette tranche tarifaire. Si le Poco M3 propose une meilleure définition, le téléphone de Realme affiche un meilleur taux de contraste et une bonne luminosité de 470 cd/m², pour lire correctement l’écran en plein soleil.

Un processeur qui tient la route avec un appareil photo correct

Au niveau des performances, Realme a souhaité doter son smartphone du processeur Helio G85 de MediaTek, avec 4 Go de mémoire vive. Cette configuration est plus performante que celle de Qualcomm avec son Snapdragon 662 qui équipe le Poco M3. Le SoC n’est évidemment pas taillé pour le gaming, mais le smartphone se montrera relativement fluide au quotidien au moment d’exécuter des tâches simples et vous pourrez jouer à quelques jeux, mais pas 3D. La fluidité est également assurée par l’interface Realme UI qui ressemble fortement à ColorOS d’Oppo, et promet une bonne expérience utilisateur.

Côté photo, il intègre trois capteurs à l’arrière, dont un objectif de 48 mégapixels en guise de caméra principale. Grâce à l’IA, l’appareil offre des photos agréables à l’œil lorsque les conditions sont bonnes. Le capteur principal pêche parfois dans la gestion de la dynamique et les couleurs capturées semblent légèrement s’éloigner de la réalité. Une fois la nuit tombée, l’appareil photo sera très vite limité.

Un champion de l’autonomie

Son véritable point fort réside au niveau de l’autonomie. Tout comme le Poco M3, le Realme 7i embarque un accumulateur de 6 000 mAh. Avec une telle capacité, le smartphone est un monstre capable de tenir environ trois jours sans problème. Si le modèle 7i est compatible avec la charge rapide 18 W, elle n’est en revanche pas si rapide que ça. En effet, il faut du temps pour recharger la batterie à 100 % : comptez au moins 2 heures 40 minutes ! C’est très lent, au même titre que la recharge du Xiaomi Poco M3 d’ailleurs…

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Realme 7i.

Les meilleurs smartphones à moins de 200 euros

Afin de comparer le Realme 7i avec les meilleures références actuelles du marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 200 euros à choisir en 2021.