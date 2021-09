DJI Osmo Pocket : le pack caméra + accessoires coûte 120 € de moins pour les French Days

La DJI Osmo Pocket est la caméra qui se suffit à elle-même grâce son excellente qualité vidéo (jusqu'en 4K), sa stabilisation presque parfaite et ses nombreux accessoires, aujourd'hui tous inclus dans ce pack à 279 euros au lieu de 399 euros à l'occasion des French Days chez Fnac.

DJI ne fait pas que des drones, c’est aussi un concurrent de GoPro avec ses caméras. Sa Osmo Pocket est un peu particulière avec son design en tige, mais sa stabilisation mécanique fait des merveilles pour des vidéos 4K de toute beauté. Pour les French Days, on la trouve en pack avec ses accessoires pour 120 euros de moins que lors d’une période hors promotion.

Ce qu’il faut retenir de la DJI Osmo Pocket

Un format compact et pratique

La stabilisation 3 axes héritée des drones DJI

Les vidéos jusqu’en 4K à 60 images par seconde

Au lieu de 399 euros, le pack DJI Osmo Pocket est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 279 euros sur le site de la Fnac. Les accessoires inclus sont : le module sans fil, le support accessoire, la molette de contrôle, l’adaptateur pour caisson étanche et la microSD de 32 Go.

Une stabilisation héritée des drones de la marque

La DJI Osmo Pocket offre une solution bien différente à GoPro pour prendre des vidéos. Ce petit objet propose des dimensions de 121,9 x 36,9 x 28,6 mm, où sur la longueur on retrouve le support pour la tenir, avec quelques boutons de contrôle et l’écran de 1 pouce, et la caméra au bout. Cette dernière a la particularité d’être stabilisée sur 3 axes pour apporter le même confort qu’un stabilisateur pour smartphone. C’est grosso modo le même système que l’on retrouve sur les drones de la marque.

La qualité d’images est au rendez-vous

Son capteur de 12 mégapixels est capable de prendre des photos et surtout des vidéos d’une définition pouvant aller jusqu’en 4K à 60 images par seconde. La qualité d’image est très belle, un peu moins de nuit. En revanche, elle va se distinguer grâce à la stabilisation unique de sa conception, où les tremblements seront quasi inexistants. De plus, on retrouve tout un tas de fonctionnalités pratiques, comme le mode Active Tracking qui suit automatiquement un sujet en mouvement ou encore le slow motion.

Vous pouvez voir ce que vous capturez directement via l’écran tactile de 1 pouce intégré sur le manche de l’appareil, mais il est également possible de brancher un smartphone (avec les adaptateurs fournis) afin de profiter d’un retour vidéo plus grand. Celui-ci permet également d’accéder aux paramètres de la caméra et de régler facilement vos préférences. En ce qui concerne l’autonomie, la batterie de 825 mAh lui permet de filmer pendant 1h30 en 4K et elle se recharge entièrement en un peu plus d’une heure.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la DJI Osmo Pocket.

