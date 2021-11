Le moins cher des smartphones Samsung pour le Black Friday, c’est le Galaxy M12

Le Samsung Galaxy M12 est le plus récent des smartphones entrée de gamme du constructeur coréen, et sans aucun doute le plus abordable aujourd'hui grâce à cette promotion spéciale Black Friday qui fait passer son prix à moins de 150 euros chez Cdiscount.

Avec un smartphone aussi peu cher que le Samsung Galaxy M12, il faut savoir faire des concessions. Vous n’aurez peut-être pas accès à de grandes performances ou la possibilités de capturer des clichés époustouflants, mais vous aurez un smartphone autonome jusqu’à 2 à 3 jours, avec une interface logicielle à jour et même un écran rafraichi au-delà des 60 Hz traditionnels. C’est quand même beau, surtout pour moins de 150 euros pendant le Black Friday.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy M12

Son grand écran de 6,5 pouces à 90 Hz

Sa grosse batterie de 5 000 mAh

Android 11 avec One UI 3.1

Au lieu de 179 euros à son lancement, le Samsung Galaxy M12 (4+64 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 149 euros sur le site de Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy M12. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un smartphone à jour avec Android 11

Pour son prix, le point fort du Samsung Galaxy M12 est de tourner nativement sous Android 11 avec la dernière version de l’interface coréenne : One UI 3.1. Vous profiterez donc des mêmes fonctionnalités que sur les appareils haut de gamme de la firme coréenne, mais à un prix beaucoup plus abordable. C’est un plaisir de voir que Samsung se souci également de ses smartphones destinés aux petits budgets, alors que d’autres constructeurs n’hésitent pourtant pas à commercialiser des téléphones entrée de gamme avec une ancienne version d’Android.

Une fiche technique surprenante pour le prix

Le smartphone pas cher de Samsung n’a pas à rougir face à ses concurrents disponibles sur la même tranche tarifaire que lui, notamment grâce à une fiche technique tout de même intéressante pour son prix. Il commence par intégrer une dalle IPS LCD de 6,5 pouces proposant un taux de rafraichissement à 90 Hz pour une fluidité très appréciable. Sa définition n’est en revanche que HD+ (1 600 x 720 pixels), mais cela devrait être suffisant si vous n’êtes pas un gros consommateur de contenus sur votre smartphone.

Ensuite, on va surtout aimer sa grande autonomie permise par une batterie imposante de 5 000 mAh. Avec un accumulateur de cette capacité, on imagine bien l’appareil tenir facilement plus de deux jours avant de nécessiter une recharge complète (et rapide jusqu’à 15 W) via USB-C. Cette endurance est également possible grâce aux composants peu énergivores du smartphone, à l’image de son processeur Exynos 850 déjà utilisé sur le Galaxy A21s. Les performances ne permettront donc pas de lire des jeux 3D, mais offriront tout de même une expérience utilisateur globalement fluide au quotidien, même si quelques ralentissements peuvent intervenir si vous faites trop de multitâche.

Quatre capteurs pour une grande polyvalence photo ?

La photo n’est jamais le meilleur argument sur cette gamme de prix, mais le Galaxy M12 a le mérite de proposer une belle polyvalence avec pas moins de quatre capteurs. La caméra principale est de 48 mégapixels et l’ultra grand-angle de 5 mégapixels. Deux autres caméras dédiées aux modes macro et portrait, toutes les deux de 2 mégapixels, sont également de la partie. On se doute que la qualité ne sera pas forcément au rendez-vous, notamment avec du flou et du bruit numérique sur les scènes sombres, mais l’effort est bien là.

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant-première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des avant-premières ou des offres qui seront mises en ligne sur la vraie journée de lancement :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.