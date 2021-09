Compatible Dolby Atmos, cette barre de son premium LG est à -50 % pendant les French Days

Si vous cherchez une bonne barre de son pour aller avec votre toute nouvelle TV, Cette LG SN10YG dispose d'absolument tous les arguments pour vous faire craquer. D'autant plus qu'elle profite d'un excellent prix pendant les French Days : 499 euros au lieu de 999 euros.

Trouver une barre de son de qualité et à bon prix est devenu un exercice compliqué tant les références sont nombreuses depuis ces dernières années. Quel bonheur donc de constater que la LG SN10YG, l’une des meilleures références récentes de la marque coréenne, est en ce moment trouvable avec pas moins de 500 euros de réduction pendant les French Days.

Les caractéristiques de la LG SN10YG

Pas moins de 11 haut-parleurs

2 connectiques HDMI 2.1

Compatible DTS X et Dolby Atmos

Au lieu de 999 euros habituellement, la barre de son avec caisson de basses LG SN10YG est aujourd’hui disponible à seulement 499 euros chez la Fnac pendant les French Days

Une barre de son massive pour les amateurs de cinéma

Si la tendance actuelle du côté des barres de son va bien plus du côté de la miniaturisation, LG tente plutôt l’inverse avec sa SN10YG. En effet, elle dispose de dimension assez imposante avec pas moins de pas moins de 1,4 mètre de longueur, 14,6 cm de largeur et 6,3 cm de hauteur. Autant dire qu’il va falloir prévoir de la place sur votre meuble TV pour pouvoir l’accueillir. Il faut aussi compter sur le caisson basse qui lui dispose aussi d’une certaine taille : 221 x 390 x 312.8 mm. Tout ceci sans compter un poids de 7,2kg pour la barre et de 7,8kg pour le caisson. Il faut certainement tout cela pour délivrer pas moins de 570 Watts de puissance en sortie. On apprécie tout de même que le caisson de basse soit sans fil via Bluetooth 5.0 en dehors de son câble d’alimentation.

Les 11 haut-parleurs qui composent la barre délivrent en tout cas un son certifié Dolby Atmos, mais d’autres normes viennent aussi compléter la fiche technique comme les DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus et d’autres, tout en prenant en charge les codecs audio AAC/AAC+. Pour le cinéma c’est clairement le top !

Une connectique complète pour tous vos appareils les plus récents

Évidemment, LG a pensé à inclure une connectique éclectique dans sa barre de son pour contenter tous les usages. Elle dispose d’abord de 2 entrées et d’une sortie HDMI 2.1 permettant notamment de brancher ses consoles de dernière génération (Xbox Séries, PS5) en ayant la même qualité sonore et sans perdre de qualité d’image. Elle dispose également d’une entrée optique pour les appareils plus spécifiques. Côté sans fil, la SN10YG dispose du Bluetooth 5.0 pour y coupler par exemple son téléphone. Enfin la barre de son est compatible avec l’assistant Google tout en intégrant un Chromecast.

