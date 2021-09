À peine sortie, la Samsung Galaxy Tab S7 FE coûte déjà 100 € de moins pour les French Days

Les French Days, ce n'est pas seulement des réductions sur d'anciennes références tech, les nouveautés en profitent également. C'est le cas de la Galaxy Tab S7 FE, la nouvelle tablette tactile de Samsung, qui passe de 669 à 569 euros durant cette période.

Sous l’impulsion toujours plus exponentielle d’Apple sur le marché des tablettes, les autres marques tentent de grappiller des parts de marché avec des modèles souvent de bonne qualité. C’est le cas de la toute nouvelle Samsung Galaxy Tab S7 FE qui profite d’une belle réduction de 100 euros dans sa version 64 Go pendant les French Days.

Ce qu’il faut retenir de la Galaxy Tab S7FE

L’écran de 12,4 pouces à 120 Hz

Un processeur Snapdragon 750G

Une grosse batterie de 10090 mAh

Le S Pen fourni

Elle vient tout juste d’être lancée, mais la tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE, dans sa version 64 Go, profite d’une réduction pendant les French Days la faisant passer de 669 à 569 euros chez Amazon.

Plus modeste que sa grande sœur, mais non dénuée de qualité

La Galaxy Tab S7 est certainement l’une des meilleures tablettes sous Android du marché. Samsung se devait donc, comme à son habitude, de la décliner sous une autre fiche technique, en plus d’un nouveau nom pour faire baisser son prix. Voici donc la Samsung Galaxy Tab S7 FE pour « Fan Edition ». Il s’agit d’une tablette de 14,4 pouces avec d’une définition de 2560 x 1600 pixels. Ce dernier n’est pas de type AMOLED 120 Hz comme sur la S7, mais d’un simple écran LCD 60Hz avec tout de même une belle luminosité montant jusqu’à 600 nits et un excellent calibrage d’usine.

Point de Snapdragon 865+ côté processeur, mais bien un Snapdragon 750G qui donne droit tout de même à de très bonnes performances en multitâche, en lecture vidéo et même en jeu. Ce modèle est équipé de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Côté autonomie, Samsung propose une grande batterie de 10 090 mAh pouvant tenir une journée et demie en utilisation classique, en passant de la vidéo, au jeu et à la navigation sur le Web, voire plus selon votre utilisation.

Un look épuré ayant déjà fait ses preuves

Cette S7 FE ressemble trait pour trait à une Galaxy Tab S7+ côté design. Il n’y a finalement que le nombre d’appareils photo à l’arrière qui peut les différencier, la version FE n’en possédant qu’un seul. Il s’agit donc d’une tablette aux finitions soignées comptant une épaisseur de seulement 6,3 mm pour un poids avoisinant les 608 grammes. Sa façade arrière accueille toujours un système aimanté dédié au stylet S Pen qui est d’ailleurs fourni dans la boîte. Sur les côtés on retrouve les boutons d’alimentation et de volume, ainsi que l’emplacement pour la carte SIM et MicroSD sur la tranche supérieure. D’ailleurs, la tablette est compatible 5G et son stockage peut être étendu jusqu’à 1To. Samsung a aussi décidé de faire l’impasse sur tout capteur d’empreinte digitale. Il faut donc se contenter d’un déverrouillage via la reconnaissance faciale.

Côté photo, même si cela n’a jamais été le fort des tablettes Samsung, la S7 FE fait le job grâce à l’unique capteur arrière de 8 mégapixels. Le capteur avant propose une définition de 5 mégapixels et permet de faire des appels en Visio de plutôt bonne qualité sans pour autant en faire des tonnes. Pour le son, même si là encore des concessions ont été faites, la tablette s’en sort avec 2 haut-parleurs certifiés Dolby Atmos avec une qualité très correcte en plus d’un micro de bonne qualité avec une bonne puissance de captation.

Si vous souhaitez en savoir plus, voici notre test complet de la Samsung Galaxy Tab S7 FE que nous venons tout juste de sortir.

