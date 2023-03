Samsung Galaxy Tab S7 FE : à moins de 380 euros, cette tablette devient encore plus recommandable

Moins premium que les S7 et S7+, la tablette Samsung Galaxy Tab S7 FE peut tout de même se vanter de proposer des performances très satisfaisantes pour un prix contenu. À l'occasion des ventes flash d'Amazon, elle peut même vous revenir à 379 euros au lieu de 599 euros, grâce à une promotion doublée d'une ODR.

Si Samsung propose plusieurs tablettes premium plutôt onéreuses, la marque sud-coréenne ne néglige pas pour autant les budgets plus restreints en proposant des modèles moins puissants et plus abordables, à l’image de la Galaxy Tab S7 FE. Cette dernière marque tout de même des points grâce à certaines caractéristiques qu’elle a empruntées aux tablettes plus haut de gamme. Le moment est d’ailleurs idéal pour l’acquérir puisque grâce aux ventes flash d’Amazon et à une ODR, son prix ne dépasse pas les 380 euros.

La Samsung Galaxy Tab S7 FE en quelques mots

Un design semblable à celui d’un modèle premium

Une puissante puce Snapdragon 750G

Une bonne autonomie

Lancée à 599 euros, puis réduite à 479 euros, la Samsung Galaxy Tab S7 FE peut désormais vous revenir à 379 euros sur Amazon grâce à une ODR valable jusqu’au 31 mars 2023.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Tab S7 FE. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Samsung Galaxy Tab S7 FE au meilleur prix ?

Une version allégée qui ne manque pas d’élégance

Avec ses tranches plates et ses coins arrondis, la Samsung Galaxy Tab S7 FE paraît très semblable à l’onéreuse Galaxy Tab S7+, et c’est plutôt rassurant. On profitera ainsi de finitions soignées, comme la marque sud-coréenne sait si bien le faire. La Samsung Galaxy Tab S7 FE se démarque également par sa légèreté (seulement 608 grammes sur la balance) et sa finesse (6,3 mm d’épaisseur).

Pour maintenir un prix plus bas que les autres tablettes de la gamme S7, Samsung a fait quelques concessions sur le reste du design. Le résultat reste tout de même plus que satisfaisant. On aura ainsi droit à une dalle LCD de 12,4 pouces, rafraîchie à 60 Hz et dotée d’une définition de 2560 x 1600 pixels, avec en prime une belle luminosité pouvant grimper jusqu’à 600 nits. Ici, pas d’OLED ni de 120 Hz, donc, mais cet écran est tout à fait agréable pour des tâches classiques. Notez par ailleurs que la tablette est fournie avec un stylet S Pen, qui viendra se loger sur sa façade arrière grâce à un aimant.

De bonnes performances et une excellente autonomie

Dans les entrailles de la Galaxy Tab S7 FE, on trouve un Snapdragon 750G. Cette puce n’offrira naturellement pas la même puissance que le Snapdragon 865+ des modèles plus premium, mais elle promettra tout de même de bonnes performances en jeu et dans le multitâche, ainsi qu’une fluidité agréable. Pour visionner des vidéos ou écouter de la musique, on pourra compter sur deux haut-parleurs AKG certifiés Dolby Atmos d’une qualité plus que correcte. Autrement, et même si ce n’est pas une caractéristique indispensable à prendre en compte lorsque l’on achète une tablette, la Galaxy Tab S7 FE comprend tout de même un capteur photo arrière de 8 mégapixels, ainsi qu’un capteur avant de 5 mégapixels pour faire des appels en visio. Un micro intégré est également présent et assurera une bonne puissance de captation.

Autre atout majeur de cette tablette : sa très bonne autonomie permise par sa batterie de 10 090 mAh qui pourra faire tenir la tablette une journée et demie en utilisation classique, à base de vidéo, de jeu et de navigation web. Côté recharge, la tablette est compatible avec une puissance de charge de 45 W, mais malheureusement, seul un bloc de 15 W est fourni avec la tablette. Pour une recharge complète, comptez tout de même 3 h 30.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Tab S7 FE en version 5G.

C’est quoi les ventes flash du printemps sur Amazon ?

Contrairement au Prime Day, un événement organisé exclusivement pour celles et ceux qui sont abonnés au service Amazon Prime, les ventes flash du printemps sont destinées à tout le monde, hormis quelques exceptions. Vous n’aurez juste pas droit à la livraison rapide si vous n’avez pas d’abonnement en cours.

Les ventes flash du printemps sur Amazon se déroulent du lundi 27 mars 2023 à partir de 18 h, jusqu’au mercredi 29 mars 2023 à 23 h 59.

Les meilleures offres des ventes flash du printemps d’Amazon

Pour ne manquer aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien manquer des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes flash du printemps sur Amazon

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.