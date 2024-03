La Samsung Galaxy Tab S7 FE est à moitié prix sur Amazon, et son book cover est offert

La Samsung Galaxy S7 FE n'est plus toute jeune, mais elle reste une bonne tablette abordable qui, malgré quelques compromis, propose de bonnes performances. Son principal atout reste évidemment son prix, qui baisse d'ailleurs pendant les ventes flash d'Amazon : la tablette et son book cover coûtent désormais 399 euros au lieu de 699 euros.

Si la gamme actuelle de tablettes Galaxy Tab S9 de Samsung est hors budget pour vous, mieux vaut vous orienter vers les anciennes gloires de la marque qui valent encore largement le détour. La Samsung Galaxy Tab S7 FE reste par exemple une tablette suffisamment efficace pour une utilisation simple au quotidien, même si la marque a dû faire quelques concessions sur la fiche technique pour maintenir un prix assez bas. Une référence idéale pour les petits budgets, donc, et qui est justement encore plus recommandable pendant les ventes flash de printemps d’Amazon puisqu’elle est affichée à moitié prix.

Ce qu’il faut savoir sur la Samsung Galaxy Tab S7 FE

Un design qui respire le haut de gamme

De bonnes performances

Une bonne autonomie

Initialement proposée à 699 euros, la Samsung Galaxy Tab S7 FE Wifi est désormais affichée à 399 euros sur Amazon. Un book cover est aussi fourni.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Tab S7 FE. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Samsung Galaxy Tab S7 FE au meilleur prix ?

Une version allégée, oui, mais avec de jolies finitions

Si la Samsung Galaxy Tab S7 Fe est une tablette bien plus abordable et moins premium que les autres modèles de la gamme S7, elle reprend tout de même leurs finitions soignées, leurs tranches plates et leurs coins arrondis qui contribuent à en faire une tablette élégante et au fini haut de gamme. La Samsung Galaxy Tab S7 FE se démarque aussi par sa légèreté (seulement 610 grammes sur la balance) et sa finesse (6,3 mm d’épaisseur).

Si son design reflète le savoir-faire et les finitions de qualité de la marque, cette dernière a dû faire quelques concessions sur le reste, y compris au niveau de l’écran, pour ne pas faire grimper la facture. On doit donc se contenter d’une dalle LCD de 12,4 pouces, rafraîchie à 60 Hz et dotée d’une définition de 2560 x 1600 pixels, avec tout de même une belle luminosité jusqu’à 600 nits. Pas d’OLED, ni de mode 120 Hz pour une fluidité exemplaire, donc, mais l’écran reste tout à fait agréable pour des tâches classiques qui ne demandent pas énormément de ressources. De plus, l’écran est compatible avec le stylet S Pen, fourni avec la tablette, ce qui devrait ravir les créatifs qui n’ont pas beaucoup de budget. Le stylet, bien réactif, est aussi idéal pour la prise de notes et peut même convertir l’écriture manuscrite en texte en temps réel.

Une endurance de feu

Dans les entrailles de la Samsung Galaxy Tab S7 FE, on trouve une puce Snapdragon 778G cadencée à 1,8 GHz (boost jusqu’à 2,4 GHz), qui promet une belle fluidité, y compris en jeu. On est certes loin des performances offertes par les références plus premium de la marque, mais pour du multitâche, des jeux peu gourmands et des tâches simples du quotidien, la Galaxy Tab S7 FE s’en sort très bien. Le Samsung DeX est aussi de la partie pour permettre aux utilisateurs d’être bien plus productif en facilitant l’accès aux applications et aux fichiers grâce à une barre de tâches intuitive. La fonction App Pair, également disponible, permet de son côté de lancer jusqu’à trois applications à la fois et de les afficher ensemble sur l’écran, qui sera efficacement divisé et organisé. Autrement, pour visionner des vidéos ou écouter de la musique, on pourra aussi compter sur deux haut-parleurs AKG certifiés Dolby Atmos d’une qualité plus que correcte.

Enfin, la Galaxy Tab S7 FE brille aussi par son autonomie. Sa batterie costaud de 10 090 mAh offre en effet une journée et demie en utilisation classique, à base de vidéo, de jeu et de navigation web. Côté recharge, la tablette est compatible avec une puissance de charge de 45 W, mais malheureusement, seul un bloc de 15 W est fourni avec la tablette. Pour une recharge complète, comptez tout de même 3h30. Et concernant le stockage, qui est ici de 128 Go, notez qu’il est extensible jusqu’à 1 To via microSD.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Tab S7 FE en version 5G.

Lire aussi

Meilleures tablettes pas chères : notre sélection en 2024

Pour ne rien louper des Ventes Flash de Printemps Amazon

Pour ne manquer aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Consulter notre article en DIRECT, qui s’actualise régulièrement pour ajouter au compte-goutte les nouvelles offres

Retrouvez également nos sélections des meilleures offres smartphones et des produits pas chers (- de 100 €)

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Ventes Flash de Printemps sur Amazon

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.