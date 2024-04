Samsung Galaxy Tab S7 FE à seulement 253 €, la chute de prix qui fait bien plaisir pour cette tablette quasi premium

La Samsung Galaxy Tab S7 FE est la preuve que l'on peut profiter d'une tablette efficace et dotée de très belles finitions sans se ruiner. Ce modèle a en plus vu son prix dégringoler depuis sa sortie : lancé à 649 euros, on peut désormais le trouver à 253 euros sur Amazon.

Celles et ceux qui souhaitent profiter du savoir-faire d’une bonne marque comme Samsung et miser sur une tablette efficace, mais peu chère, pourront se tourner vers d’anciennes gloires qui valent encore le détour aujourd’hui, à l’image de la Galaxy Tab S7 FE, lancée en 2021. Elle n’est plus toute jeune, certes, mais ses trois ans de présence sur le marché lui ont permis de voir son prix baisser peu à peu, d’autant que son tarif de base était déjà plutôt contenu par rapport aux modèles premium de la marque. En ce moment, c’est même à moins de 260 euros qu’on peut la trouver.

Ce qu’offre la Samsung Galaxy Tab S7 FE

De très belles finitions

Un écran bien calibré

Une bonne autonomie

Lancée à 649 euros, la Samsung Galaxy Tab S7 FE Wi-Fi (128 Go) est désormais proposée à 253,86 euros sur Amazon. Il s’agit ici d’un vendeur tiers, mais l’expédition est bien assurée par Amazon.

Une tablette aux belles finitions, malgré des concessions

Vu son prix de lancement, la Samsung Galaxy Tab S7 FE est évidemment une tablette moins premium que les autres modèles de la gamme S7. Mais Samsung n’a pas pour autant négligé le design. On peut donc ici profiter de finitions très soignées, de tranches plates et de coins arrondis qui renforcent l’élégance de l’ensemble. Pour ne rien gâcher, cette tablette est aussi légère (610 g) et fine (6,3 mm d’épaisseur), ce qui rend sa prise en main très agréable.

On devra tout de même composer avec quelques concessions au niveau de l’écran. On doit ainsi se contenter d’une dalle LCD de 12,4 pouces, rafraîchie à 60 Hz et dotée d’une définition de 2 560 x 1 600 pixels, avec tout de même une belle luminosité jusqu’à 600 nits. Pas d’OLED, ni de mode 120 Hz pour une fluidité exemplaire, donc, mais l’écran reste tout à fait agréable pour des tâches classiques qui ne demandent pas énormément de ressources. Cette dalle LCD profite même d’un très bon taux de contraste de 2185:1, et couvre 91 % de l’espace DCI-P3, ce qui est tout à fait correct. La fidélité des couleurs est, elle aussi, assurée. De plus, l’écran est compatible avec le stylet S Pen, fourni avec la tablette, ce qui devrait ravir les créatifs qui n’ont pas le budget pour une tablette plus puissante, et donc plus onéreuse. Ce stylet est d’ailleurs idéal pour la prise de notes et peut même convertir l’écriture manuscrite en texte en temps réel, histoire de gagner un temps précieux dans le travail.

Une très bonne endurance

Côté performances, la Samsung Galaxy Tab S7 FE est équipée d’une puce Snapdragon 778G cadencée à 1,8 GHz (boost jusqu’à 2,4 GHz), qui promet une belle fluidité, y compris en jeu. Le multitâche, les jeux peu gourmands et les tâches simples se lanceront sans encombre. La tablette se montre un peu plus limitée pour les autres tâches très gourmandes en ressources. Le Samsung DeX est aussi de la partie pour permettre aux utilisateurs d’être bien plus productif en facilitant l’accès aux applications et aux fichiers grâce à une barre de tâches intuitive. La fonction App Pair, également disponible, permet de son côté de lancer jusqu’à trois applications à la fois et de les afficher ensemble sur l’écran, qui sera efficacement divisé et organisé.

Enfin, côté autonomie, la Samsung Galaxy Tab S7 FE peut compter sur une grosse batterie de 10 090 mAh, qui offre une journée et demie d’utilisation, à base de vidéo, de jeu et de navigation web. Côté recharge, la tablette est compatible avec une puissance de charge de 45 W, mais malheureusement, seul un bloc de 15 W est fourni avec la tablette. Pour une recharge complète, comptez tout de même 3h30. Concernant le stockage, qui est ici de 128 Go, notez qu’il est extensible jusqu’à 1 To via microSD. Deux haut-parleurs AKG certifiés Dolby Atmos, d’une qualité plus que correcte, complètent le tout.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Tab S7 FE en version 5G.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles peu onéreux que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes pas chères du moment.

