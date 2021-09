La balance connectée Huawei Scale 3 est à moitié prix sur le site officiel

Pour suivre de près sa forme physique, une balance connectée peut être un vrai atout au quotidien. Inutile pour autant de dépenser une fortune pour en acquérir une. La preuve avec la Huawei Scale 3, dont le prix passe de 59 euros à 29 euros sur le site de la marque.

Une balance connectée est une véritable aide au quotidien pour qui veut garder un œil sur l’évolution de son corps, ou suivre les résultats d’un entraînement sportif particulier. Ces outils permettent en effet d’analyser une foule d’informations récupérées par différents capteurs. C’est ce que fait la Huawei Scale 3, laquelle a en plus l’avantage de disposer de 11 indicateurs corporels bien utiles. En ce moment, cette balance connectée est même 30 euros moins chère.

Ce qu’il faut retenir de la Huawei Scale 3

11 indicateurs corporels

Une application pratique

Une autonomie annoncée de 180 jours

Habituellement proposée à 59 euros, la Huawei Scale 3 est en ce moment affichée à 29 euros sur le site de Huawei.

Une balance connectée complète

Contrairement à d’autres balances, la Huawei Scale 3 se démarque par un design plutôt sobre et élégant, avec ses bords arrondis et son verre trempé à sa surface. Elle est aussi plutôt légère puisqu’elle pèse environ 1,57 kg. De quoi la déplacer facilement chez vous sans risquer la chute systématique.

Surtout, cette Scale 3 se veut la plus complète possible en proposant une large palette d’indicateurs corporels qui permettront de suivre votre condition physique à tout moment. Ils sont en effet au nombre de 11 : on trouvera par exemple la mesure du poids, l’indice de masse corporelle, la mesure de la masse sans graisse ou de la masse musculaire, le pourcentage d’eau corporelle, le taux de protéines ou encore la mesure du rythme cardiaque.

Des analyses pertinentes

Pour avoir accès aux données récoltées par la balance, il faudra vous rendre sur l’application Huawei Health, qui vous proposera ainsi une analyse détaillée de votre forme actuelle. Pratique pour suivre son évolution jour après jour. Sachez qu’il sera aussi possible de connecter la Huawei Scale 3 à votre Wi-Fi et en Bluetooth, qui vous éviteront ainsi de synchroniser manuellement la balance avec votre smartphone. Ainsi, toutes les données seront automatiquement téléchargées vers le compte associé.

Enfin, pour ce qui est de l’autonomie, la marque annonce une durée d’utilisation d’environ 180 jours, à raison d’une utilisation trois fois par jour.

Retrouvez la Huawei Scale 3 à 29 € sur le site de Huawei

Pour comparer la Huawei Scale 3

