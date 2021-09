PC portable gaming : Dell propose une config i7 11e gen + RTX 3050 à 946 €

Si vous recherchez un laptop conçu pour le gaming à un prix intéressant, c'est le moment de se tourner vers la marque Dell. Le PC portable Vostro 7510 avec sa GTX 3050 intégrée est affiché à 946,30 euros au lieu d'un prix excessif de plus de 2d000 euros.

Les gamers et gameuses le savent : miser sur un PC portable à la configuration puissante implique souvent d’exploser son budget. En ce moment, on trouve le PC portable Vostro 7510 de Dell à un prix beaucoup plus raisonnable que le prix de base. Il propose un combo intéressant avec un i7 de 11e génération ainsi qu’une RTX 3050. Une belle fiche technique qui bénéficie d’un meilleur prix sur le site officiel de la marque.

Ce qu’il faut retenir du Dell Vostro 7510

Un design premium

Le combo Nvidia GeForce RTX 3050 + Intel Core i7 11800H

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide

Au lieu d’un prix barré de 2 103,26 euros beaucoup trop excessif pour cette configuration, le PC portable Dell Vostro 7510 est à présent beaucoup plus intéressant en passant à 946,30 euros sur le site officiel.

Un laptop orienté gaming au design élégant

Le Dell Vostro 7510 est clairement un PC orienté gaming, mais contrairement à certains modèles concurrents, il fait quelques efforts, sur le design et propose un look élégant comparable à un ultrabook, avec la couleur noire mat du châssis. Il profite d’un format assez compact, grâce à son poids de 1,8 kg et son écran d’une diagonale de 15,6 pouces. Il sera donc peu encombrant lors de vos déplacements notamment avec son épaisseur de seulement 14,02 mm. La dalle affiche une définition Full HD de 1920 x 1080 pixels, ce qui permet une bonne densité d’affichage. De plus, l’écran est équipé d’un antireflet pour vous permettre de profiter de vos divertissements à l’extérieur.

Ce laptop propose une connectique assez complète, on retrouve deux ports USB 3.2 Gen1 Type-A, un port Thunderbolt™ 4, un port HDMI 2.0 et une prise jack. Le Bluetooth 5.0 est aussi de la partie pour connecter des accessoires sans fil. Concernant l’autonomie, le constructeur promet jusqu’à 8 heures d’autonomie, mais il ne faut pas en espérer plus d’un PC portable dédié au gaming, car les composants demandent beaucoup de ressources en jeu.

Une configuration solide pour les joueurs exigeants

Le modèle Vostro 7510 de Dell est capable de répondre aux besoins des joueurs les plus assidus. Sous le capot, ce PC portable dispose d’une configuration assez musclée. Il embarque un processeur Intel Core i7-11800H de 11e génération, octo-core cadencé jusqu’à 4,6 Ghz, ainsi qu’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050, qui permet de faire tourner la majorité des jeux vidéo récents dans d’excellentes conditions.

Pour le reste des composants, on retrouve 8 Go de RAM et un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter une dose de réactivité bienvenue à l’ensemble du système, et réduire le temps de chargement. Grâce à cette configuration, les applications exigeantes s’exécuteront sans problème. Le laptop est même capable de supporter un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc). En plus, ce modèle dispose d’un système thermique, qui permet d’accélérer la vitesse des ventilateurs pour refroidir le système lorsque vous aurez besoin d’un boost de puissance au cours du jeu grâce au fonctionnement plus rapide des processeurs.

Dell face à ses concurrents ?

Si vous êtes curieux de découvrir d’autres références dans le domaine, nous vous invitons enfin à consulter notre guide d’achat sur les meilleurs PC portables gamer en 2021.