Sony WH-H910N : ce casque audio certifié Hi-Res est 130 € moins cher

Le Sony WH-H910N est un casque offrant un design élégant, confortable, avec son riche et équilibré grâce à une plage de fréquence étendue (5 à 40 000Hz), ce qui lui permet d'ailleurs d'obtenir la certification Hi-Res. Habituellement à 300 euros, le prix du casque chute à 169 euros. C'est accessoirement le prix le plus bas constaté sur Amazon.

La compétition est rude sur le segment des casques sans-fil à réduction de bruit active et Sony est bien décidé à ne pas laisser la concurrence (Bose, Sennheiser, etc.) dominer le marché. Le japonais a alors dégainé le Sony WH-H910N, un casque délivrant un son de qualité certifié Hi-Res, dont le prix devient plus abordable grâce à cette remise de 44 %.

Ce qu’il faut retenir du WH-H910N

Certifié Hi-Res Audio

La réduction de bruit active efficace

Autonomie généreuse de 35 heures environ

Au lieu d’un prix barré à 300 euros, le casque sans fil Sony WH-H910N est actuellement disponible à seulement 169 euros sur le site d’Amazon. Les mêmes prix sont disponibles pour les coloris : Noir, Orange et Vert. Il s’agit du meilleur prix proposé par le géant du e-commerce.

Un casque conçu pour vous accompagner toute la journée

Le casque WH-H910N délivre un design réussi, fin et élégant. Une fois posé sur votre tête, le confort est au rendez-vous grâce au bandeau en silicone qui enveloppe parfaitement la tête et des coussinets rembourrés et ergonomiques. À l’intérieur de ces coussinets, on y retrouve de la mousse à mémoire de forme afin de s’adapter à vos oreilles et de garantir une bonne isolation acoustique.

Avec sa conception légère, le casque audio reste confortable même après plusieurs heures d’écoutes. Compact et pliable, il est idéal pour vos déplacements et dispose d’une belle autonomie avec 35 heures d’écoute en Bluetooth — seulement 10 minutes de charge pour 2,5 heures d’écoute. Quant aux touches de contrôles, on retrouve des commandes tactiles simples, avec la possibilité d’interagir avec Google Assistant ou Alexa. De plus, le casque reconnait la fonctionnalité Fast Pair de Google, bien pratique si vous avez perdu de vu votre casque, elle va permettre de le localiser en émettant un son, et vous pourrez également vérifier sa dernière position connue sur l’application Find My Device.

La réduction de bruit efficace de Sony

Sony a déjà fait ses preuves avec son 1000XM3 — une référence sur le marché de l’audio. Le WH-H910N propose également la technologie de réduction de bruit grâce à la présence de deux microphones situés à la surface des écouteurs, qui agissent pour diminuer les bruits ambiants. Le résultat est vraiment efficace et pour un contrôle accru, vous pouvez facilement personnaliser l’expérience depuis l’application de Sony disponible sur iOS et Android. Celle-ci permet notamment de régler l’antibruit selon les situations avec des modes prédéfinis si vous marchez dans la rue ou prenez les transports en commun, par exemple.

Un rendu sonore de haute qualité

La plus grande force du H910N, c’est le rendu sonore. Pensé avant tout pour les audiophiles, le casque Hi-Fi de Sony offre un rendu sonore chaleureux et équilibré, diffusé grâce aux haut-parleurs — ou transducteurs — de 25 mm de diamètre. Le casque bénéficie d’une très large réponse en fréquence allant de 5 à 40 000 Hz en mode filaire, ce qui lui vaut par ailleurs la certification Hi-Res Audio. Cette technologie permet un rendu lossless, c’est-à-dire sans perte du son pour des performances très réalistes et détaillées.

D’ailleurs vous pourrez même profiter du contenu Hi-Res Audio via une connexion Bluetooth. Pour cela, il vous faudra un appareil qui prend en charge la technologie LDAC. Ce casque offre une réponse en fréquence allant de 20 Hz à 20 kHz, et monte jusqu’à 40 kHz avec la technologie LDAC. Le WH-H910N bénéficie également de la technologie DSEE HX pour optimiser la restitution des fichiers audio numériques compressés et proposer une écoute plus équilibrée, avec un son riche et naturel.

