La puissance de la puce Apple M1 est disponible à 545 € avec le Mac Mini

Depuis son lancement, le Mac Mini M1 est la solution la plus abordable pour profiter de la toute-puissance de la puce maison d'Apple et c'est encore plus le cas aujourd'hui grâce à cette promotion sur Boulanger. Le prix passe en effet de 799 euros à seulement 544 euros pour le modèle avec 256 Go de stockage.

Le Mac Mini est l’ordinateur de bureau compact d’Apple. Il s’est renouvelé en fin d’année dernière pour intégrer la nouvelle puce M1 et se débarrasser définitivement des processeurs Intel. Un nouveau modèle sera peut-être présenté à la keynote de la semaine prochaine, mais en attendant c’est la version actuelle qui bénéficie d’une mise en lumière importante puisqu’elle est proposée à un prix encore jamais vu grâce à cette offre.

C’est quoi l’Apple Mac Mini M1 ?

Un ordinateur de bureau compact

Avec la grande puissance de la puce Apple M1

Et une connectique fournie : 4 ports USB-C et 1 port HDMI

Au lieu de 799 euros à son lancement, l’Apple Mac Mini M1 est actuellement affiché à 745 euros sur Boulanger, mais le marchand propose de profiter d’une offre de reprise pour économiser de 200 euros supplémentaires. Pour l’obtenir à 545 euros, il suffit de choisir l’option « retrait en magasin » et de ramener un ancien PC portable en état de marche.

Un design toujours respectueux de l’environnement

Le Mac Mini M1 possède quelques points communs avec son prédécesseur, à commencer par son design. On retrouve encore une fois cette forme carrée de 19,7 cm avec un châssis fabriqué 100 % en aluminium recyclé. Le boitier est donc toujours respectueux de l’environnement et surtout bien plus discret qu’une tour PC traditionnelle. De plus, son format lui permet de se brancher sur n’importe quel écran équipé d’un port HDMI, même sur une TV.

La puissance de la puce Apple M1

Comme les récents MacBook Air et MacBook Pro, cette version du Mac Mini abandonne les processeurs Intel pour embarquer le SoC maison Apple M1. Selon la firme de Cupertino, les performances de traitement sont jusqu’à trois fois supérieures à la génération précédente, ainsi que des performances graphiques jusqu’à six fois plus élevées. Avec l’architecture ARM, il est en revanche possible que certains logiciels que vous utilisez quotidiennement ne soient peut-être plus compatibles, mais vous pourrez passer par la bonne émulation de Rosetta 2 pour les faire tourner. Comptez également sur 8 Go de RAM ainsi que le SSD ultra rapide d’une capacité de 256 Go pour fluidifier encore plus le tout.

En ce qui concerne la connectique, on retrouve en plus du port HDMI : deux ports USB pour connecter un clavier et une souris, mais aussi deux ports Thunderbolt 3 (USB-C) supplémentaires, ainsi qu’une prise casque et un port Ethernet. Notez enfin que le Mac Mini M1 est compatible Wi‑Fi 802.11ac pour profiter d’une connexion sans fil à Internet.