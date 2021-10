Voici les forfaits mobile pas chers du moment : 100 Go pour moins de 9 €/mois

Cdiscount mobile et Auchan Telecom ont récemment lancé leurs nouvelles offres mobile. Leurs points communs : elles ne sont pas chères et proposent 100 Go de data en France pour le même prix, à savoir 8,99 euros par mois la première année.

C’est une habitude chez les opérateurs de forfait mobile que de s’aligner sur la data et les prix. Cette fois-ci, ce sont deux offres chez deux opérateurs virtuels qui sont mises en avant avec 100Go pour 8,99 euros par mois chez Cdiscount Mobile et Auchan Telecom. On vous donne toutes les infos dans cet article.

Que proposent ces forfaits chez Cdiscount Mobile et Auchan Telecom ?

Le prix (très) bas pendant un an

Les appels/SMS/MMS illimités

100 Go de données fair use en France

Que ce soit chez Cdiscount Mobile ou chez Auchan Telecom, ces deux forfaits mobile de 100 Go sont à seulement 8,99 euros par mois pendant un an. Ils passent ensuite mensuellement à 20 euros chez Cdiscount Mobile et 19,99 euros chez Auchan Telecom. Ces deux forfaits sont sans engagement et sont disponibles jusqu’au 19 octobre 2021.

Des forfaits illimités en communication avec une tonne de data

Quel que soit l’opérateur choisi, les forfaits Cdiscount Mobile et Auchan Telecom en série limitée proposent les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

Sur la data, là encore, les deux forfaits proposent la même enveloppe, à savoir 100Go, à utiliser partout en France. La comparaison est encore moins pertinente lorsque l’on sait que Auchan Telecom et Cdiscount Mobile partagent le même opérateur à savoir Bouygues Telecom. Avec autant de Go à disposition, vous aurez donc loisir de profiter d’internet sur votre mobile sans réelle limitation, à savoir la navigation sur les réseaux sociaux, le streaming de vidéo ou encore le cloud Gaming qui se démocratise de plus en plus et qui demande une enveloppe data importante pour fonctionner sur la durée.

Le prix de ces forfaits est valable pendant un an avant d’augmenter, mais si les futurs tarifs ne vous conviennent pas, vous avez toujours la possibilité de migrer vers un nouvel opérateur avant la fin de l’offre d’un an. Notre outil dédié est là pour vous rappeler la fin de votre avantage.

De la data en France, mais aussi à l’étranger

En plus de la quantité de Data valables en France, Cdiscount mobile et Auchan Telecom ont aussi prévu des enveloppes de Go à utiliser à l’étranger. Pour Cdiscount, 13 Go sont prévus pour l’Europe et les DOM et 10 Go pour les mêmes destinations avec Auchan Telecom. Attention cependant, ces enveloppes sont décomptées dur forfait de base et ne sont pas proposés en plus.

Comment conserver mon numéro ?

Quelle que soit l’offre choisie, Il est d’abord nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription !

Comparateur des forfaits 4G

Afin de découvrir les autres offres mobile du moment, nous vous invitons dès maintenant à utiliser notre comparateur des meilleurs forfaits 4G sans engagement !