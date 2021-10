L’Echo Dot 4 devient plus intéressante dans ce pack Philips Hue à -46 %

Ce pack a été conçu pour les personnes qui n'ont pas encore connecté leur domicile et qui souhaiteraient se lancer en toute simplicité. Il comprend une enceinte connectée Amazon Echo Dot 4 ainsi que deux ampoules connectées Philips Hue White, actuellement en promotion : son prix passe de 89,99 euros à 47,99 euros chez Boulanger.

Si vous souhaitez entamer une installation avec des objets connectés chez vous, il est plus qu’intéressant de miser sur des packs qui réunissent déjà tout le nécessaire pour débuter sereinement, et ce, sans casser sa tirelire. C’est aujourd’hui le cas de ce pack comprenant l’enceinte connectée d’Amazon et deux ampoules connectées Philips Hue avec plus de 40 % de réduction.

Ce qu’il faut retenir de ce pack

Une enceinte avec un design arrondi et discret

Alexa et ses fonctionnalités domotiques

Avec 2 ampoules Philips Hue de qualité

Auparavant proposé à 89,99 euros, le pack comprenant l’Echo Dot 4ème génération et deux ampoules White Philips Hue est désormais affiché à 47,99 euros seulement chez Boulanger. Soit une remise immédiate de 42 euros.

L’enceinte vendue seule est également en promotion, elle est à 31,99 euros au lieu de 59,99 euros chez Boulanger et Amazon.

Une version plus performante avec un nouveau look

Dite au revoir au format galet, ici la nouvelle génération de l’Echo Dot opte pour une forme toute en rondeur plus esthétique et moderne. Malgré ce changement, l’enceinte reste compacte avec ses dimensions de 100 x 100 x 89 mm. Puis cette dernière à son charme, avec sa bande lumineuse bleue sur la base qui se reflète sur les surfaces, lorsqu’Alexa est sollicitée.

Mais le changement qu’on appréciera surtout c’est au niveau des performances. En effet, en proposant un haut-parleur de 41 mm, l’Echo Dot 4 délivre une meilleure qualité sonore. L’enceinte offre des sons plus nets, des aigus bien clairs et des basses mieux équilibrées. Pour son gabarit, l’enceinte est relativement forte, mais insuffisante pour écouter de la musique dans votre salon en tant qu’enceinte principale. Pour plus de puissance, vous pourrez connecter deux enceintes entre elles grâce à sa compatibilité multiroom, et ça fonctionne même avec l’Echo Dot 3. Vous pouvez même la relier à un système audio déjà existant (barre de son, enceinte externe, etc.) via Bluetooth ou le port jack 3,5 mm.

Amazon Echo Dot + Philips Hue : le combo idéal pour contrôler vos objets connectés

Bien évidemment, l’Echo Dot 4 est équipée de plusieurs micros pour vous entendre dire « Alexa… » même à l’autre bout de la pièce. Vous pourrez alors lui poser des questions, jouer de la musique ou encore allumer et étendre vos ampoules connectées. Et ça tombe bien, puisque dans ce bon plan on retrouve deux ampoules connectées de la marque Philips Hue.

Ces ampoules sont tout simplement ce qui se fait de mieux sur le marché, et sont une excellente alternative aux éclairages standards. Elles ont l’avantage de consommer moins grâce à l’utilisation du protocole Zigbee, qui est bien moins gourmand que le Wi-Fi. Pour les faire fonctionner, c’est simple : il faudra veiller à les relier à un pont de connexion. Philips Hue propose une application offrant une large palette de plus de 16 millions de couleurs, pour créer une ambiance personnalisée et harmonieuse. Sur cette dernière, il sera également possible de programmer l’allumage ou l’extinction des ampoules, créer des scénarios de luminosité, simuler une présence chez vous ou utiliser la géolocalisation pour que les ampoules s’allument avant votre arrivée chez vous.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Amazon Echo Dot 4.

L’enceinte d’Amazon face à la concurrence

Afin de découvrir les alternatives de l’Echo Dot 4, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparatif des meilleures enceintes connectées en 2021.