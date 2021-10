TV 4K : la Philips OLED 55″ Ambilight (HDMI 2.1) est 300 € moins chère

Avec sa TV 55OLED856, Philips a coché un grand nombre de cases que les utilisateurs recherchent avant de passer à la caisse. Le modèle profite d'ailleurs d'une réduction de 300 euros qui fait passer son prix de 1 799 euros à 1 499 euros à la Fnac et sur Darty.

En lançant sa récente gamme de TV OLED, Philips ne s’est pas contenté de miser sur la meilleure des technologies d’affichage. La marque a aussi mis le paquet sur le reste de la fiche technique. Comme le montre celle de la TV 55OLED856, les compatibilités sont nombreuses, que cela soit au niveau de l’image ou au niveau des capacités en jeu. Pour en profiter, le moment est tout choisi grâce à une réduction de 300 euros sur son prix initial.

Les points forts de la TV Philips 55OLED856

Une dalle OLED de 55 pouces

Ambilight 4 côtés

Compatible HDMI 2.1

Au lieu de 1 799 euros, la TV Philips 55OLED856 est désormais disponible à 1 499 euros sur Darty et à la Fnac.

Une TV OLED avec un grand nombre de compatibilités

Les TV Philips se démarquent souvent par la finesse de leur écran. Le modèle 55OLED856 ne fait pas exception, et adopte un design élégant grâce à son cadre métallique argenté. Son socle respire la solidité, mais son aspect imposant limitera peut-être les possibilités de glisser une barre de son en dessous. Autrement, ce modèle affiche une diagonale confortable de 55 pouces, amplement suffisante pour profiter de vos séries et films dans les meilleures conditions.

Côté affichage, comme son nom l’indique, cette TV embarque une dalle OLED, qui promet des noirs profonds, des contrastes infinis, une très bonne luminosité et des couleurs bien vives. Outre sa définition 4K, elle proposera aussi les compatibilités HDR10+ et Dolby Vision côté image, mais aussi le Dolby Atmos pour un son vaste et immersif. Notez d’ailleurs que cette TV dispose de la technologie DTS Play-Fi, qui vous permet de connecter plusieurs enceintes compatibles dans n’importe quelle pièce de votre domicile. De son côté, le processeur Philips P5 assurera l’upscaling de vos contenus en 4K pour une qualité d’image excellente à tout moment.

Une immersion parfaite

C’est une technologie propre à Philips, trop gadget pour certains, mais qui peut vraiment faire son petit effet dans un intérieur : cette TV dispose de l’Ambilight. Concrètement, la Philips 55OLED856 peut projeter un halo lumineux sur le mur derrière elle grâce à un système de barres lumineuses installées au dos. Cette technique permet de donner plus de profondeur à l’image visionnée puisque les couleurs projetées s’adaptent au programme. De quoi augmenter considérablement l’immersion dans le contenu visionné, en plus de profiter d’une ambiance chaleureuse.

Un modèle taillé pour le gaming

Pour ne rien gâcher, cette TV sera aussi adaptée aux gameuses et gameurs détenteurs d’une console next-gen grâce à sa prise en charge du HDMI 2.1 qui autorise l’affichage en 4K@120 fps, ainsi que la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (VRR), pratique pour combattre le phénomène de déchirure d’écran, ou tearing lors des sessions de jeu. Ajoutons à cela un taux de rafraîchissement de 100 Hz pour maximiser la fluidité des images.

Enfin, la TV Philips 55OLED856 est bien sûr une SmartTV, laquelle profite de l’OS Android TV. Toutes les applications phares, comme Netflix, Prime Video, YouTube ou encore Disney+, seront bien sûr de la partie. On pourra aussi compter sur les assistants Google et Alexa pour toutes les commandes vocales.

Quelle concurrence ?

