À -32%, l’ultrabook de Lenovo (Ryzen 7) est un excellent rapport qualité-prix

Avec des finitions soignées, une fiche technique polyvalente et un écran de 15,6 pouces, ce Lenovo 15ALC6 est un PC portable intéressant qui le devient encore plus en ce moment en étant proposé à 769,99 euros au lieu de 1 129,99 euros.

Avec sa gamme Ideapad, Lenovo propose de bons ordinateurs portables taillés pour un usage polyvalent, grâce à une fiche technique généreuse. C’est le cas de l’IdeaPad 3 15ALC6, qui se montre très efficace en intégrant une puce AMD Ryzen 7, et qui est en ce moment affiché à un meilleur prix grâce à une remise de 32 % sur son prix habituel.

L’IdeaPad 3 de Lenovo offre

Un écran Full HD de 15,6 pouces

Des bonnes performances grâce à sa puce AMD Ryzen 7 5700U

Ainsi qu’un SSD NVMe de 512 Go et 16 Go de mémoire vivre

Habituellement proposé à 1 129,99 euros, le PC portable IdeaPad 3 15ALC6 devient plus abordable grâce cette remise de 360 euros, et s’affiche désormais à 769,99 euros chez Darty ainsi que sur le site de la Fnac.

Une gamme au look moderne et épuré

L’ IdeaPad de Lenovo est un ultraportable qui offre une conception réussie en toute sobriété et élégance. Si son format est assez imposant dû à sa dalle d’une diagonale de 15,6 pouces et une épaisseur de 23,6 cm, il reste assez léger avec un poids de seulement 1,65 kg — de quoi le rendre plus facilement transportable. D’ailleurs sa dalle IPS affiche une résolution de 1920 x 1080 pixels, apportant une bonne densité d’affichage, des images nettes et un confort visuel sans précédent.

Pensé également comme un outil professionnel, sachez que le constructeur chinois a tenu à concevoir un écran inclinable sur 180 degrés. Ainsi, il est possible de poser entièrement à plat l’ordinateur portable, pour que plusieurs personnes puissent consulter l’écran autour d’une table, lors d’une réunion par exemple. Cette ouverture à 180 degrés à l’avantage d’offrir plusieurs possibilités d’affichage et de nouvelles façons d’utiliser son ordinateur, aussi bien sur un bureau que sur un canapé.

Un laptop puissant grâce au savoir-faire d’AMD

Lenovo boost les performances de son laptop en proposant une puce AMD Ryzen 7 5700U, avec 16 Go de mémoire vive. Cette configuration est particulièrement équilibrée et efficace pour supporter un usage multitâche poussé en bureautique, ou bien pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans ralentissement. Grâce à son processeur de huit cœurs cadencé à 1,8 GHz (turbo boost à 4,3 GHz), cet ordinateur sera capable d’assurer pour des tâches qui demandent de la ressource, comme le montage photo. Et avec l’intégration d’une carte graphique AMD Radeon, il sera en mesure de lancer quelques jeux 3D gourmands, mais sera limité pour jouer des conditions graphiques poussées au maximum. Quant au stockage, sur ce modèle vous pourrez compter sur un SSD de 512 Go, qui va apporter une dose de réactivité bienvenue au système, mais aussi réduire le temps de chargement et le temps de démarrage.

Enfin, la marque chinoise a tout de même pensé à l’endurance de son laptop et propose une autonomie de près de 8 heures en usage classique. Vous allez pouvoir l’utiliser une bonne journée loin d’une prise, mais sachez que cet ordinateur ne dispose pas de charge rapide pour récupérer facilement de la batterie. Concernant son système d’exploitation, l’IdeaPad 3 tourne sous Windows 10, mais si vous souhaitez installer la dernière mise à jour Windows, nous vous invitons à lire cet article pour procéder à l’installation et bien vérifier la compatibilité.

