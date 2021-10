Le nouveau Honor MagicBook 15 est 250 € moins cher sur le site officiel

Si Honor est surtout réputée pour ses téléphones, elle propose aussi des PC portables. La marque a justement lancé récemment une nouvelle version de son MagicBook et en ce moment le modèle 15 pouces équipé du dernier processeur Intel Core de 11e génération est en promotion : 749,90 euros au lieu de 999,99 euros.

Il est assez difficile de s’y retrouver parmi les ordinateurs portables équipés de la dernière génération des processeurs Intel Core, d’autant plus que cette dernière a tendance à faire flamber la facture. Mais le constructeur Honor inverse la donne et propose en ce moment son nouveau MagicBook 15 sous Intel 11e gen à moins de 750 euros, avec des accessoires offerts en prime.

Le MagicBook 15 2021 est intéressant pour…

Sa conception élégante, légère et compacte

Son écran IPS FullView en Full HD de 15 pouces

Son processeur i5 11e génération + 16 Go de RAM + 512 Go SSD

Sa bonne autonomie couplée à loa charge rapide : 53 % en 30 minutes

Affiché au prix de 999,90 sur le site du constructeur, le Honor MagicBook 15 (2021) profite d’une baisse de 250 euros, et passe à 749,90 euros. De plus, pour le même prix, vous aurez différents accessoires offerts : soit des écouteurs Bluetooth de la marque avec un sac à dos ou bien un bracelet connecté. Sachez que cette offre est à durée limitée et ne sera valable seulement jusqu’au 22 octobre 2021.

Vous pouvez également retrouver cet ultrabook en promotion à 799 euros chez Boulanger et sur le site d’Amazon.

Une version 2021 à l’allure familière

Il y a quelques mois, Honor a lancé deux nouvelles versions de ses MagicBook, dont la version 15 pouces. Et une chose est sûr ce n’est pas au niveau du design qu’on voit un changement. En effet, ce laptop reprend à vrai dire trait pour trait le look de son prédécesseur. Il propose un écran Full View de 15 pouces avec des bordures fines pour un ratio affichage/écran de 87 %. Une belle dalle IPS LCD en Full HD, qui offre un meilleur rendu que le modèle précédent, notamment grâce à une bonne calibration d’origine et une excellente luminosité maximale.

Et malgré ses 15 pouces, l’ultraportable se trouve très léger avec seulement 1,5 kg sur la balance et une épaisseur d’à peine 17 mm. Il est donc idéal pour vous accompagner où que vous alliez, et ce sans vous encombrer. Son châssis en aluminium permet de garantir aussi la légèreté, sans sacrifier l’élégance et la sensation de qualité supérieure. On note également la connectique fournie, avec un port USB-C, un port USB 3.0, un port HDMI, une prise jack et un port USB 2.0. Il est compatible Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 6, et dispose d’une puce NFC délimitée par l’autocollant « Magic Link » qui permet à votre smartphone Honor de se connecter automatiquement au PC.

Mais avec une meilleure configuration pour tenir la cadence

C’est surtout au niveau des performances que le MagicBook 15 de 2021 va se démarquer, car il embarque le processeur Intel Core i5-1135G7 cadencé à 2,4 GHz (TurboBoost jusqu’à 4,2 GHz) épaulé par 16 Go de RAM en DDR4. Avec une telle configuration, la puissance déployée est suffisante pour accorder une belle polyvalence à ce laptop, d’autant plus que son système de refroidissement se montre efficace en toutes circonstances et maintient les performances du PC portable. On apprécie également le SSD ultra rapide de 512 Go qui permettra donc un démarrage rapide et un accès aux données qui l’est tout autant.

Enfin, concernant l’autonomie, la machine est très endurante. Si le constructeur promet une autonomie de 10 heures, c’est surtout la charge rapide qui est impressionnante. Avec 65 W, il suffirait de 30 minutes de charge pour récupérer plus de la moitié de la batterie, et il faudra au moins une heure pour que le MagicBook 15 2021 atteigne 88 %. Bref, avec tout ça, vous serez paré pour toute éventualité. Notez que si vous souhaitez installer la dernière mise à jour Windows, nous vous invitons à lire cet article pour procéder à l’installation et bien vérifier la compatibilité.

