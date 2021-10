Voici où commander son MacBook Pro 14 ou 16 pour le recevoir le jour-j

Apple vient encore une fois de bouleverser le monde de l'informatique avec ses nouveaux MacBook Pro 14 et 16 équipés des nouvelles puces M1 Pro et Max. Et ces PC portables pensés pour les professionnels provoquent un tel engouement qu'il n'est même plus possible de recevoir sa machine le jour de la sortie sur le site officiel, donc les e-commerçants prennent tout simplement le relai.

La keynote du mois d’octobre était très attendue. En effet, Apple a levé le voile sur de nombreux produits avec ses AirPods 3 et ses différents coloris du HomePod mini, mais l’annonce la plus importante était bien évidemment les nouvelles puces maison M1 Pro et M1 Max qui sont intégrés dans les nouveaux MacBook Pro 14 2021 et MacBook Pro 16 2021.

Les promesses sont gargantuesques avec une puissance inégalée jusqu’à maintenant, d’après la marque, où un MacBook Pro de 2021 ferait aussi bien qu’un Mac Pro de 2019 à 10 000 euros. De ce fait, la hype est très vite montée et si vous n’avez pas acheté le vôtre dès l’ouverture des précommandes sur l’Apple Store, vous ne le recevrez pas le jour de la sortie, qui pour rappel est fixée au 26 octobre prochain.

Où précommander les MacBook Pro 14 et 16 ?

Ne vous inquiétez pas, certains e-commerçants français proposent encore aujourd’hui des livraisons garanties le jour de la sortie pour le MacBook Pro 14 2021, comme sur Cdiscount, Boulanger, Fnac et Darty. Les prix commencent à 2 249 euros pour la version M1 Pro avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go.

De même pour le MacBook Pro 16 2021, les livraisons sont garanties le jour de la sortie sur Cdiscount, Boulanger, Fnac et Darty. Les prix débutent cette fois-ci à 2 749 euros pour la version M1 Pro avec 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, et ça monte à 3 849 euros pour le modèle M1 Max avec 32 Go de RAM et 1 To de SSD.

Notez qu’Amazon ne précise pas la date de livraison et propose simplement d’envoyer un mail de confirmation après que la commande soit validée.

Tout savoir sur les nouveaux MacBook Pro 14 et 16

Les nouveaux MacBook Pro de 2021 ont droit a de nombreuses améliorations. Tout d’abord, le design est en partie repensé avec un châssis fait 100 % en aluminium recyclé et un écran aux bordures plus fines que sur les précédents grâce à… une encoche. Oui, après avoir introduit le notch sur les smartphones avec l’iPhone X, la firme de Cupertino compte faire de même pour les PC portables. Ceci étant dit, c’est assez discret et ça ne devrait pas trop poser de problèmes lorsqu’on regarde un film en 16:9. La principale particularité de la dalle est en revanche d’être Mini LED et Promotion 120 Hz, comme sur l’iPad Pro 12,9 M1, avec cependant une définition de 3 456 x 2 234 pixels. Cela lui permet d’afficher un contraste de 1000000:1 et une luminosité de 1000 nits, avec des pics de 1600 nits en HDR. Apple vante également son milliard de couleurs et son large gamut P3.

Ensuite, c’est surtout la puissance qui est en nette augmentation par rapport à la génération précédente du processeur maison d’Apple. En effet, le nouveau M1 Pro regroupant un CPU de 10 cœurs (8 rapides, 2 économes) et un GPU de 16 cœurs promet 70 % de performances en plus que le M1 original. Avec la puce M1 Max, on monte jusqu’à 32 cœurs dans le GPU pour un boost encore plus accru. Et ce n’est pas tout, car les MacBook pro de 2021 embarquent également une nouvelle génération de SSD NVMe qui propose des transferts pouvant aller jusqu’à 7,4 Gb/s, soit au même niveau de ce qu’on trouve sur la PS5. Au-delà d’une utilisation professionnelle, on imagine alors très bien faire du gaming avec, surtout que le son sera très immersif avec les six haut-parleurs dotés du spatial audio.

Ces nouveaux SoC (System on Chip) maison de la firme de Cupertino permettent également de faire un gain considérable au niveau de l’autonomie. La puce M1 faisait déjà des prouesses, mais là c’est encore mieux avec 17 heures pour le MacBook Pro 14 2021 et jusqu’à 21 heures pour le MacBook Pro 16 2021. On apprécie enfin le retour du véritable MagSafe, le connecteur aimanté pour recharger plus facilement son appareil. La technologie Fast Charge embarquée promet de redonner la moitié de l’énergie aux MacBook Pro en seulement 30 minutes, ce qui est assez impressionnant pour un PC portable. En ce qui concerne reste de la connectique, on retrouve de l’USB-C Thunderbolt 4, un port casque, un slot SDXC ou encore un port HDMI 2.0.