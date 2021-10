Les AirPods 3 sont déjà disponibles sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty et Boulanger

Apple remplace enfin ses écouteurs sans fil de 2019 avec les nouveaux AirPods 3. Ces derniers apportent de nombreuses nouveautés sans forcément être plus chers que les AirPods 2 à leur sortie et de nombreux e-commerçants français les ont déjà en stock. Voici toutes les offres.

Les AirPods 3 ont été présentés lors de la récente keynote d’Apple, aux côtés des nouveaux MacBook Pro intégrant les puces M1 Pro et M1 Max. Ils promettent sur le papier de grands changements par rapport à la deuxième génération des AirPods sortie il y a deux ans maintenant, et tout ça sans forcément augmenter la facture finale.

Où acheter les Apple AirPods 3 ?

Les Apple AirPods 3 (compatibles MagSafe) sont dès à présent disponibles à 199 euros sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty et Boulanger. C’est un prix qui a augmenté de 20 euros par rapport aux AirPods 2 avec boîtier de charge filaire, mais qui a diminué de 30 euros par rapport aux AirPods 2 avec boîtier de charge sans fil.

Quelles sont les nouveautés des AirPods 3 ?

La première chose qui frappe avec les nouveaux Apple AirPods 3, c’est le design. En effet, les nouveaux écouteurs sans fil de la Pomme abandonnent la longue tige droite du modèle précédent pour plus se rapprocher du look introduit par les AirPods Pro. Pas d’embouts en silicone en revanche, cette nouvelle génération de true wireless conserve le format « bouton » qui vient simplement se loger à l’entrée du conduit auditif. Cela peut être une bonne chose pour celles et ceux qui n’aiment pas les intra-auriculaires, mais cela a forcément un impact sur l’isolation passive.

D’ailleurs, toujours pas de réduction de bruit active pour ses AirPods 3, mais le son promet d’être bien meilleur qu’avant. Cela passe tout d’abord par de nouveaux transducteurs et ensuite par la compatibilité avec la technologie Spatial Audio. Cette dernière offre une expérience sonore beaucoup plus riche et immersive, car elle récupère les signaux 5.1, 7.1 et Dolby Atmos et applique des filtres audio directionnels, ajustant les fréquences que chaque oreille entend. Vous aurez alors l’impression que le son vient de la droite, de la gauche, d’en bas, d’en haut, etc. De plus, les écouteurs d’Apple peuvent aussi récupérer les mouvements de votre corps et adapter en temps réel les sons à l’espace et à la position de votre tête.

Que ce soit pour les MacBook ou les iPhone, la firme de Cupertino ne cesse d’améliorer l’autonomie de ses appareils et les nouveaux AirPods 3 ne dérogent pas à la règle. La marque annonce 6 heures d’utilisation avec les oreillettes et jusqu’à 30 heures avec le boîtier de charge, qui est d’ailleurs bien plus compact que sur les AirPods 2. Ce dernier a la particularité d’être compatible MagSafe et de proposer une charge rapide efficace : seulement 5 minutes pour 1 heure d’écoute. Notez enfin qu’ils profitent également d’une résistance à l’eau et à la transpiration.

Pour vous aider à faire votre choix entre les différents écouteurs sans fil d’Apple, n’hésitez pas à lire notre article comparatif.