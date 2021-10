Les MacBook Pro 2021 n’ont pas la bonne sortie HDMI : adieu le 120 Hz en 4K

Si Apple vantait hier les capacités de ses nouveaux MacBook Pro 14 et 16 en termes d'affichage sur des moniteurs externes, il ne faudra pas s'attendre à des merveilles en 4K côté rafraîchissement. Apple se contente en effet du standard HDMI 2.0...

Comme un arrière-goût de pas assez. Apple présentait hier ses nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces. Entièrement repensés, équipés de nouveaux écrans miniLED, d’un nouveau châssis et surtout de nouveaux processeurs M1 Pro et M1 Max (à la fois surpuissants et économes en énergie), les nouveaux MacBook Pro profitent aussi d’une connectique complétée.

En plus de trois ports USB-C Thunderbolt 4, ils embarquent désormais une nouvelle connectique MagSafe, mais aussi un lecteur de cartes SD et un port HDMI pleine taille. Une excellente nouvelle… du moins à un détail près : Apple n’a pas jugé bon d’équiper ses MacBook Pro 2021 du dernier standard HDMI.

HDMI 2.0… et pis c’est tout

Contrairement à ce qu’on aurait voulu trouver sur des machines visant un public de professionnels et d’utilisateurs avancés, les nouveaux MacBook Pro ne disposent pas du standard HDMI 2.1. Ils se contentent en effet d’un port HDMI 2.0 un peu plus ancien. Il permettra donc bien l’affichage en 4K, mais avec un rafraîchissement à 60 Hz « seulement ». En passant sur une connectique HDMI 2.1, il aurait été possible de diffuser cette fois en 120 Hz sur un moniteur 4K compatible (c’est maintenant le cas de nombreux téléviseurs).

La nouvelle est relativement étonnante, car comme le rappelle MacRumors, les dernières Apple TV 4K bénéficient bel et bien du standard HDMI 2.1. Difficile dans ces conditions de savoir pourquoi Apple n’a pas voulu (ou pas pu ?) ajouter cette même connectique à ses nouveaux MacBook Pro.

Cela dit, ces derniers se montrent déjà relativement polyvalents en matière d’affichage sur des moniteurs externes. Avec leurs ports Thunderbolt 4, les MacBook Pro équipés de puces M1 Pro peuvent en effet diffuser simultanément sur un maximum de deux écrans 6K à 60 Hz. Ceux équipés d’un processeur M1 Max peuvent cette fois prendre en charge jusqu’à trois écrans externes 6K, et un moniteur 4K à 60 Hz.