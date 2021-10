Amazon n’attend pas le Black Friday et brade sa liseuse Kindle à moins de 50 €

La Kindle classique est la liseuse entrée de gamme d'Amazon. Elle se vend habituellement pour 79,99 euros hors promotion, mais en ce moment le prix chute à seulement 49,99 euros alors que le Black Friday est dans un mois. Jeff Bezos devient-il impatient ?

Amazon propose depuis longtemps une large gamme de liseuses électroniques, qui connaissent un franc succès. Ces Kindle sont une bonne alternative pour s’adonner à la lecture au quotidien, car moins imposants qu’une bibliothèque remplie de milliers de livres, où le tout tient dans un produit de moins de 200 grammes. Plutôt accessible de base, la Kindle d’Amazon devient encore moins chère grâce à une réduction inédite de 30 euros.

Qu’est-ce qu’une Kindle ?

Une liseuse avec un écran 6 pouces sans reflets

Avec un éclairage frontal pour lire dans le noir

Une seule charge pour des semaines de lecture

Habituellement au prix de 79,99 euros, la liseuse Kindle (avec publicités) est disponible en promotion à seulement 49,99 euros sur Amazon. C’est actuellement le prix le plus bas proposé par le géant du e-commerce.

Vous avez également le modèle résistant à l’eau qui est en promotion. La Kindle Paperwhite (version 2018) passe de 129,99 euros à 84,99 euros sur Amazon.

Une liseuse qui va à l’essentiel

Renouvelée en 2019, la Kindle « classique » d’Amazon représente l’entrée de gamme de la marque et propose l’essentiel d’une liseuse électronique. Elle est toute simple, dispose d’un écran d’une diagonale de 6 pouces avec une résolution plutôt limitée de 167 pixels par pouce. Grâce à son format, elle est facilement transportable pour vous accompagner durant vos trajets, dans les transports par exemple. Et le petit plus, sur ce modèle 2019, c’est que ce dernier à la particularité de proposer un écran sans reflet avec un éclairage frontal à 4 LED, pour pouvoir lire de jour comme de nuit. Malheureusement, la luminosité n’est pas ajustable, mais elle ne fatigue pas vos yeux lors de vos lectures.

Cette petite liseuse est livrée avec 8 Go de stockage, pour stocker une grande quantité d’e-books. Vous pourrez les télécharger en Wi-Fi depuis le catalogue Kindle, avec des millions de références, sans passer par votre ordinateur. En ce qui concerne votre lecture, vous aurez également la possibilité d’ajuster la taille du texte et d’utiliser plusieurs types de polices pour un meilleur confort, ou même rechercher des définitions. Et puis l’avantage, c’est que vous ne serez pas dérangé dans votre lecture, par la moindre notification que ce soit des e-mails, ou messages.

Des semaines de lecture assurées

Mais l’un de ses plus grands atouts réside dans son autonomie. Avec votre Kindle, vous pourrez tenir des semaines d’utilisation avant de tomber en rade de batterie. Amazon annonce jusqu’à quatre semaines d’autonomie, si vous vous en tenez à 30 minutes de lecture par jour avec la connexion sans fil désactivée et la luminosité réglée sur 13. Cela dépendra donc de votre usage personnel. Avec une telle capacité, vous en oublierez presque de la recharger. Comptez au moins quatre bonnes heures pour la recharger.

Quelle liseuse électronique choisir ?

