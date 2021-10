Le prix de l’iPhone 12 mini devient aussi riquiqui que le gabarit du smartphone

L'iPhone 12 mini est le smartphone ultra-compact et haut de gamme de l'année dernière pour Apple. Il a encore beaucoup de qualités malgré l'arrivée de la nouvelle génération, où la plus importante d'entre elles est sans aucun doute le prix, qui passe de 809 euros au lancement à seulement 469 euros aujourd'hui grâce à cette offre.

L’iPhone 12 mini séduit par sa capacité à être aussi puissant que les autres smartphones Apple de la même gamme, mais dans un tout petit format qui tient bien en main. Sans compter le SE 2020, c’est actuellement la solution la plus abordable pour la firme de Cupertino à l’heure où nous écrivons ces lignes, car le prix chute à moins de 500 euros grâce à cette offre.

Ce qu’il faut retenir sur l’iPhone 12 mini

L’écran OLED de seulement 5,4 pouces

La puissance de la puce A14 est encore d’actualité

L’autonomie d’une journée et la compatibilité MagSafe

Au lieu de 809 euros au départ, l’iPhone 12 mini en version 64 Go est aujourd’hui disponible en promotion à 569 euros sur la boutique en ligne d’Auchan télécom, mais le prix passe ensuite à seulement 469 euros en utilisant le code promo GALA100. Il est impératif de choisir un forfait sans engagement lors de votre commande, le moins cher étant à 3,99 euros par mois, que vous pourrez choisir de garder ou de supprimer dès le mois suivant.

Le form factor le plus agréable en main

L’iPhone 12 mini est le smartphone le plus compact de la gamme. Son écran OLED protégé par du Ceramic Shield affiche une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels et ne s’étend que sur une petite diagonale de 5,4 pouces. Ce n’est pas le plus agréable pour les yeux même si la dalle est d’excellente qualité, mais c’est sans aucun doute le format le plus confortable pour vos mains, où le pouce pourra atteindre tous les recoins sans forcer. Il rentrera aussi sans souci dans une poche de pantalon. Le nouveau iPhone 13 mini reprend d’ailleurs le même gabarit, preuve que cela plait aux utilisateurs et utilisatrices d’Apple. Cependant, tout n’est pas parfait et on aurait sûrement aimé un taux de rafraichissement supérieur à 60 Hz pour l’écran, mais on ne va plus chipoter à ce prix.

Une fiche technique aussi premium que les autres

L’appellation « mini » concerne uniquement la taille du smartphone et en aucun cas les performances brutes. Comme les autres iPhone de 2020, celui-ci embarque également la puce A14 compatible 5G pour profiter d’une puissance très élevée au quotidien. C’est simple, cette configuration est capable de lire tous les jeux 3D du moment dans les meilleures conditions graphiques possibles, et sans ralentissements – de même pour l’expérience utilisateur en elle-même. Cette dernière vient justement de se mettre à jour avec quelques nouveautés liées à iOS 15. Seule l’autonomie est un peu en retrait par rapport aux autres références du catalogue de la Pomme, puisqu’estimée à 15 heures de lecture vidéo et 50 heures de lecture audio selon la marque. Heureusement que la charge rapide et la charge sans fil via MagSafe sont de la partie pour récupérer facilement des pourcentages.

En ce qui concerne la photo, l’iPhone 12 mini est logé à la même enseigne que l’iPhone 12 classique avec un double appareil photo 12 mégapixels, doté respectivement d’un objectif grand-angle et ultra grand-angle. Pas de téléobjectif x3 ni de capteur LiDAR comme sur les modèles Pro de 2020, mais le résultat est déjà suffisamment bluffant, avec toujours cette simplicité propre à Apple de capturer un beau cliché dans tous les cas.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 12 mini.

