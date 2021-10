Ce puissant laptop bureautique HP est doté d’un Ryzen 7 et est 300 euros moins cher.

Doté d'une fiche technique intéressante et d'un design très élégant qui plaira au plus grand nombre, le PC portable HP Pavilion 14-ec0040nf est actuellement en promotion chez Boulanger : son prix passe de 999 euros à 699 euros grâce à une remise immédiate doublée d'une ODR.

Que ce soit du côté de Intel ou AMD, avoir un PC portable fonctionnel et à jour en termes de configuration c’est la garantie de profiter d’une expérience utilisateur agréable au quotidien. C’est le cas du HP Pavilion 14-ec0040nf qui embarque un Ryzen 7 5700U dernier cri pour un prix plus attractif que d’habitude grâce à une remise immédiate de 150 euros et une offre de remboursement qui fait chuter son prix à moins de 700 euros.

Les points forts de l’ultrabook d’HP

Un ultrabook compact et élégant

Le puissant combo Ryzen 7 5700U + 16 Go

La bonne autonomie accompagnée de la charge rapide

Au lieu d’un prix barré à 999 euros, le PC Portable HP Pavillon 14-ec0040nf est aujourd’hui disponible en promotion à 849 euros chez Boulanger, mais son prix chute à 699 euros, grâce à une ODR valable jusqu’au 7 novembre 2021.

Un laptop léger et élégant pour vous accompagner au quotidien

Avec la gamme de Pavillon, on ressent le savoir-faire du constructeur, qui propose une conception sobre et élégante très réussie. D’ailleurs, la référence ec0040nf ne fait pas exception, avec son châssis métallique et son écran aux bordures très fines. Grâce à son poids de seulement 1,41 kg, ce laptop profite d’un design tout en légèreté, et peu encombrant pour la taille de son écran — il sera donc idéal pour se glisser dans votre sac à dos afin de vous accompagner partout.

Concernant l’écran, l’ultrabook d’HP propose un écran IPS de 14 pouces en définition Full HD. Il s’avère très agréable au quotidien avec une luminosité de bonne facture et un bon taux de contraste, délivrant un confort visuel sans précédent. Sa dalle sera agréable à utiliser au quotidien, que cela soit pour de la bureautique ou pour regarder des films et des séries. D’ailleurs le constructeur propose même un système audio de qualité grâce à la présence de haut-parleurs de la marque B&O.

La force d’AMD : des performances assurées

Ce PC portable compact, ne manque pas de puissance puisque ce dernier embarque la puce AMD Ryzen 7 5700U, avec 16 Go de mémoire vive. Avec une telle configuration, le Pavillon a du répondant pour faire tourner avec fluidité toutes vos applications sans problème. Il est possible de supporter un usage multitâche poussé en bureautique. Avec son CPU de huit cœurs cadencé à 1,8 GHz (turbo boost à 4,3 GHz), les tâches les plus gourmandes pourront tirer profit de tous les cœurs, comme la création de contenu (montage vidéo, photo, etc.).

Sachez tout de même que ce modèle dispose aussi d’une carte graphique Radeon pour permettre de de jouer un peu, si le jeu n’est pas trop gourmand. Quant au stockage, vous pourrez compter sur un SSD de 512 Go au format NVMe, qui va apporter une dose de réactivité bienvenue au système, mais également de réduire le temps de chargement et le temps de démarrage. Et si cet HP Pavillon propose une configuration assez musclée, le constructeur ne lésine pas non plus sur l’autonomie et a souhaité que vous puissiez profiter pleinement des capacités de cet ultraportable. Avec une batterie de 43 Wh, le Pavillon 14-ec0040nf tiendra facilement une journée avec 10,5 heures d’autonomie annoncée.

Attendez avant d’installer Windows 11 …

Pour finir, au niveau du logiciel ce laptop tourne sous windows 10 et si la nouvelle mise à jour est déjà disponible depuis quelques semaines, sachez que les puces AMD rencontrent quelques bugs pour passer sur le logiciel Sun Valley. Le constructeur lui même demande aux propriétaires de processeurs Ryzen de rester sous Windows 10. Il a été constaté que les ordinateurs portables équipés de puce AMD Ryzen connaissent des problèmes de performances. Donc même si vous êtes plutôt friand de la nouvelle mise à jour de Windows, nous vous conseillons d’attendre que ce problème soit résolu.

Pour finir côté connectique, cet ultrabook s’équipe d’un port USB Type-C, d’un DisplayPort, deux ports USB Type-A, un port HDMI 2.0, ainsi qu’une prise casque/microphone.

AMD ou Intel ?

