Moins cher que Xiaomi, cette caméra de surveillance ne coûte que 20 € environ

Juste avant le Black Friday, il y a une avalanche de promotions sur les produits du géant Amazon. Après les liseuses Kindle, les clés HDMI Fire Stick, ou encore les enceintes connectées Echo Dot, c'est au tour de la caméra de surveillance Blink Mini d'être en promotion. Cette dernière passe de 34,99 euros à seulement 22,99 euros.

Si vous ne souhaitez pas investir dans un kit de 4 caméras Blink Outdoor, il existe une alternative plus abordable : la caméra de surveillance Blink Mini. Cette dernière surveillera l’intérieur de votre domicile, sans que l’on remarque sa présence grâce à son petit gabarit et sans casser votre tirelire. Elle est très efficace, surtout pour son prix qui devient plus alléchant grâce à cette remise de presque 35 % sur son prix d’origine. De quoi compléter votre kit ou bien découvrir la marque avant d’investir davantage.

La Blink Mini c’est quoi ?

C’est une caméra compacte, discrète et facile à installer

Qui enregistre des vidéos en Full HD de jour comme de nuit,

Détecte les mouvements et dispose d’un microphone bidirectionnel

Et peut se jumeler facilement avec un appareil de la marque

La caméra de surveillance Blink Mini d’Amazon succombe elle aussi aux promotions faite par le géant du e-commerce et passe de 34,99 euros à seulement 22,99 euros, soit 34 % de remise immédiate. Elle est au même prix sur le site Boulanger.

Amazon propose également l’achat d’un pack regroupant deux caméras afin de couvrir une surface plus importante de votre domicile. Le pack est à 45,98 euros au lieu de 69,98 euros, soit 34 % de réduction. Boulanger propose également ce pack à 45,99 euros.

Une caméra discrète facile à installer

Cette caméra de surveillance passe inaperçue, il faut dire qu’avec son appellation « Mini », il fallait s’y attendre. En effet, d’apparence cette caméra ressemble un petit cube de plastique blanc assez joli, mais surtout compact. Avec ses dimensions 50 x 49 x 36 mm, cette dernière prendra très peu de place, et si vous souhaitez la changer de place, son poids de seulement 48 grammes rendra les choses très faciles. Elle peut donc facilement se camoufler dans votre intérieur que ce soit, derrière les feuilles d’une plante ou bien dans un coin de la pièce sans se faire remarquer.

Pour l’installer, c’est très simple il suffit de la brancher sur une prise électrique et de la poser sur un meuble grâce à son pied modulaire qui va permettre d’orienter selon votre convenance l’objectif de la caméra. Une fois cette étape réalisée, il vous suffit de la coupler au Wifi grâce à l’application Blink Home Monitor.

Une solution abordable et efficace pour surveiller votre domicile à distance

Cette caméra propose une définition Full HD pour un rendu d’images propres qui peuvent parfois manquer de détail, mais restent exploitables. Grâce à son capteur infrarouge, la caméra pourra enregistrer une fois la nuit tombée, mais on perd en qualité. Toutefois, la détection de mouvement de nuit reste tout aussi efficace qu’en pleine journée. Ce produit dispose aussi d’un micro bidirectionnel, qui va capter sans trop de distorsion les sons ambiants et un haut-parleur, peu puissant, qui va restituer le son de manière correct et suffisant en intérieur.

Il existe une application dédiée, qui vous permettra de recevoir une notification dès qu’un mouvement est détecté lorsque le système est activé. Cette application est assez intuitive, et vous permet de configurer des zones spécifiques de détections si vous considérez ces dernières comme un point plus sensible. Il est bien évidemment possible de voir en direct le flux vidéo depuis votre téléphone et d’écouter ce qu’il se passe chez vous, où que vous soyez. Alexa est également de la partie et permet d’activer l’enregistrement directement à la voix une fois la caméra couplée à un appareil servant de Hub central comme un écho dot ou un Echo Show par exemple.

