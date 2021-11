En ce moment, prendre deux Echo Dot revient moins cher qu’une seule

C’est le Black Friday avant l’heure sur Amazon. Eh oui, le géant américain n’a pas hésité ces derniers jours à casser les prix de ses produits phares. Et cette semaine, le site du e-commerçant propose une belle offre sur son Echo Dot de 3e génération. Grâce à un code promo, vous obtenez deux mini enceintes connectées pour moins de 40 euros, soit 19,99 euros l'unité, alors que le prix de base est de 49,99 euros.

L’Amazon Echo Dot de 3ème génération (version 2018) a beau avoir été remplacée par l’Echo Dot de 4ème génération, elle reste une enceinte connectée très pratique au quotidien, appréciée aussi pour son format mini, et surtout pas cher. Aujourd’hui grâce à un code promo, Amazon vous permet d’en obtenir deux pour moins de 40 euros. Idéal pour faire un cadeau, vous ne trouvez pas ?

Ce qu’il faut retenir de l’Echo Dot 3

Son design en forme de galet

La possibilité de la connecter à un système audio existant

Alexa et ses fonctionnalités domotiques

Habituellement à 49,99 euros, l’enceinte connectée Echo Dot 3 est actuellement en promotion à 39,98 euros sur Amazon, mais pour le même prix vous pouvez en obtenir deux ! Pour cela, il suffit d’utiliser le code « DOT2POUR1 » avant de procéder au paiement.

Retrouvez le lot de deux Echo Dot 3 à 39,98 € sur Amazon DOT2POUR1

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Echo Dot (3ème génération) 2018 d’Amazon.

Une enceinte connectée toujours efficace et discrète

Tout comme Google, Amazon à son enceinte connectée mini : l’Echo Dot (3ème génération). Si cette dernière commence à prendre de l’âge, elle reste toujours appréciée notamment par son design. En effet, avec sa forme ronde ressemblant à un petit galet, l’enceinte d’Amazon à son charme avec son joli revêtement en tissu anthracite. Le véritable atout de l’Echo Dot est qu’elle est très peu encombrante, sera trouver sa place dans votre intérieur, dans n’importe quelle pièce notamment avec ses dimensions de 43 x 99 x 99 mm et son poids de 300 grammes seulement.

Au niveau des commandes, elle intègre quatre boutons en façade (Action/désactiver le micro/augmenter le volume/diminuer le volume) ainsi qu’une bande lumineuse bleue sur la base qui se reflète sur les surfaces, lorsqu’Alexa est sollicitée. Une fois reliée à votre réseau WiFi, il suffit de prononcer son nom pour commencer une requête. Côté audio, autant prévenir de suite, elle ne pourra pas être utilisée pour assurer la sono d’une soirée, mais c’est un parfait petit outil d’appoint. À bas volume dans une chambre, l’Echo Dot remplit parfaitement son office pour une petite berceuse avant d’aller se coucher. Une certification IP67/68 n’aurait cependant pas été de refus pour pouvoir en profiter dans une salle de bain, lors de sessions de karaokés improvisés par exemple.

Alexa, l’assistant vocal prêt à vous rendre service

Bien évidemment, l’Echo Dot 3 s’accompagne de l’assistant vocal Alexa. Il a de nombreux avantages, à commencer par les fameux skills qui permettent de personnaliser l’expérience utilisateur via des applications tierces. Vous pourrez piloter vos objets connectés dans votre maison, tels que les lumières, les thermostats, les serrures, les caméras et plus encore.

Tout est contrôlable avec votre voix grâce à Alexa. Cette dernière vous permet de commander un produit sur Internet, réserver une course Uber, de lancer vos musiques depuis votre plateforme streaming, ou encore de définir des réveils ou des rappels.Enfin, si l’Amazon Echo Dot se suffit à elle-même pour fonctionner, il est toutefois possible de la connecter à un système audio déjà existant via Bluetooth ou son port jack afin d’améliorer la qualité sonore.

Retrouvez le lot de deux Echo Dot 3 à 39,98 € sur Amazon DOT2POUR1

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Amazon Echo Dot (3ème génération) de 2018.

Amazon, Google, Apple ? Quelle enceinte connectée choisir ?

Afin de découvrir les alternatives de l’Echo Dot (3ème génération), nous vous invitons dès maintenant à consulter notre comparatif des meilleures enceintes connectées en 2021.

Pour suivre Frandroid, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.