Rentabilisez votre jour férié avec Boursorama Banque en touchant 130 € de prime

Le 11 Novembre est certes férié, mais pas forcément du côté des bonnes affaires. Boursorama en profite pour lancer une nouvelle opération de 24H vous permettant d'obtenir jusqu'à 130 euros de prime simplement en ouvrant un compte.

Cela faisait un moment que Boursorama banque n’avait pas lancé une nouvelle offre de bienvenue. C’est désormais chose faite pour la banque en ligne qui propose aujourd’hui et seulement aujourd’hui une nouvelle opération Single Day en ce jour férié permettant d’obtenir jusqu’à 130 euros de prime de bienvenue.

Que propose un compte chez Boursorama Banque

Une tenue de compte gratuite

Un service client réactif

Un large choix de cartes bancaires selon vos revenus

Une application de qualité

Jusqu’à ce soir minuit, l’opération Single Day de Boursorama Banque vous permet d’obtenir jusqu’à 130 euros de prime en ouvrant un compte. Il faudra saisir le code SDAY130 pour bénéficier de cette offre.

Une banque en ligne sérieuse et pas chère

Boursorama Banque est l’une de nos banque en lignée préférée. Il s’agit de l’une des moins chères de sa catégorie et profite de nombreux avantages comme l’absence de frais de tenue de compte et des comptes adaptés à chaque besoin. L’offre gratuite (Welcome) est un bon exemple puisqu’elle le reste vous utilisez votre carte au moins une fois par mois. Son seul désavantage concerne les paiements à l’étranger qui comportent des frais contrairement aux offres Ultim et Ultim Metal qui en plus de proposer de meilleurs avantages assurantiels et de meilleures conditions de plafonds disposent d’une absence totale de frais à l’étranger sur les paiements et les retraits. Attention cependant de pouvoir délivrer un dépôt initial minimum de 300€ pour pouvoir utiliser le compte.

Boursorama Banque étant une banque en ligne française, elle délivre un IBAN français ainsi que la domiciliation des revenus à chaque client, ce qui peut être un sacré avantage si vous comptez en faire votre établissement bancaire principal.

Un excellent environnement applicatif

Boursorama banque permet d’ouvrir un compte depuis sa plateforme web, mais aussi depuis son application l’application disponible sur Android et iOS. Cette dernière est assez fournie en fonctionnalité pour ne plus avoir à avoir affaire à un conseiller bancaire. Concernant l’expérience globale, l’ensemble est très réactif et les options de sécurité sont très pratiques comme l’ouverture via empreinte digitale ou le blocage du compte via une simple option en cas de perte ou de vol de la carte.

Enfin, Boursorama banque est parfaitement en phase avec son temps puisqu’elle intègre la compatibilité avec la plupart des systèmes de paiement via mobile comme Google Pay, Apple Pay et même Samsung Pay, ce qui n’est pas si commun du côté des banques en ligne.

Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez consulter notre avis complet Boursorama Banque.

Comment se passe l’ouverture d’un compte chez Boursorama banque ?

Dans un premier temps, veillez à bien indiquer vos informations d’identité dans chaque champ disponible, puis de choisir l’offre qui vous correspond le mieux. Vient ensuite l’envoi des documents d’usage comme un justificatif de domicile, un scan de votre carte d’identité et une fiche de salaire. L’interface de ce formulaire est simple et on enchaîne les étapes très rapidement.

En revanche, il faut ensuite s’armer de patience, car entre le moment de l’inscription jusqu’à la réception de ses identifiants et de la carte, il peut s’écouler entre 5 jours ouvrés et deux semaines. Après cette attente, tout est parfaitement fonctionnel.

Comment obtenir 130 euros ?

À l’ouverture, quelle que soit la carte choisie, vous recevez une première prime de 50 euros sous forme de virement sur le compte. Dans un second temps, tout dépend du type de carte choisi : une carte Visa Welcome accorde une prime supplémentaire de 30 euros tandis qu’une carte Visa ULTIM ou ULTIM METAL donne droit à 80 euros directement virés sur le compte. Notez que ces virements sont effectifs une fois le compte ouvert et suite à acceptation du dossier par la banque.

