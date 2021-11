Le prix du Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro s’allège de 200 € pour le Black Friday

Lancé tout récemment sur le marché, le vidéoprojecteur Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro dispose d'une flopée de compatibilités, qui en font un modèle très complet. À l'occasion du Black Friday en avance, son prix devient bien plus intéressant puisqu'il passe de 999 euros à 799 euros à la Fnac.

Comme chaque année, l’année 2021 a été propice aux annonces du côté de Xiaomi. La marque chinoise, spécialisée des bons rapports qualité/prix avec ses différentes gammes de produits, a levé le voile au printemps dernier sur son nouveau vidéoprojecteur, le Mi Smart Projector Pro 2. Et la fiche technique de ce dernier n’a pas à rougir face à ses autres concurrents plus onéreux, tant elle est complète. Cette référence n’échappe pas à la tornade de réductions du Black Friday avant l’heure, et bénéficie d’une belle promotion de 200 euros.

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi Mi Smart Projector Pro 2

Un modèle compact avec Android TV

Une définition Full HD jusqu’à 120 pouces + luminosité jusqu’à 1 300 lumens

HDR10, DTS-HD, Dolby Audio

Initialement affiché à 999 euros, le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro est désormais disponible à 799 euros à la Fnac.

Envie de monter en gamme ? Le Xiaomi Mi 4K Laser profite lui aussi du Black Friday en passant de 2 499 euros à 1 799 euros à la Fnac

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un vidéoprojecteur compact qui se transporte facilement

Si le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro n’est pas un vidéoprojecteur dit portable, il n’en demeure pas moins facilement transportable grâce à sa taille compacte (215 x 201 x 143 mm pour un poids de 3,7 kg). Côté design, on aura droit à un fini plutôt sobre et épuré, avec des bords arrondis. Ce format le rendra en plus très facile à placer dans son intérieur, sans qu’il soit trop encombrant.

Regarder des contenus dans les meilleures conditions

Le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro embarque une puce DMD 0,47″ qui permettra de projeter une image en Full HD (1 920 × 1 080 pixels), via une source lumineuse LED d’une puissance de 1 300 lumens ; de quoi profiter d’images bien claires, et ce, même en pleine journée. Il s’agit par ailleurs d’une luminosité deux fois plus importante que le précédent modèle, ce qui lui assure également la prise en charge du HDR10.

Toutefois, sachez que ce modèle ne dispose pas de zoom sur son bloc optique. On aura donc droit à une focale fixe, avec un focus électrique qui règlera la netteté. La position de l’appareil déterminera donc la taille de l’image projetée, ce qui vous donnera l’occasion de régler la taille de l’écran de 60 à 120 pouces selon la configuration de votre pièce.

Une qualité sonore au rendez-vous

La qualité sonore ne sera pas en reste avec deux haut-parleurs de 10W chacun, qui prennent en charge le DTS-HD et le Dolby Audio. Vous bénéficierez ainsi d’un son bien vaste et immersif durant vos sessions cinéma. Petit plus : le projecteur peut aussi faire office d’enceinte grâce à la connectivité Bluetooth.

Android TV pour compléter l’affiche

Le Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro tourne sous Android TV 9.0, riche d’une pléthore d’applications. La fonction Chromecast, qui permet de diffuser des contenus depuis un smartphone ou une tablette, sera aussi de la partie, de même que Google Assistant. Ce dernier se chargera aussi de contrôler tous vos appareils connectés présents chez vous.

Enfin, la connectique de ce vidéoprojecteur sera plutôt fournie avec deux ports HDMI .0 (dont un avec l’ARC), deux ports USB 2.0, une sortie audio jack, une sortie optique S/PDIF ainsi qu’un port Ethernet.

