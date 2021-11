La tablette familiale de Lenovo devient encore plus abordable pour le Black Friday

La Lenovo Tab M10 Plus est une tablette entrée de gamme idéale pour toute la famille, car elle propose une fiche technique suffisante pour les besoins de tous, mais à prix contenu. Fnac et Darty la rend encore plus abordable en faisant passer le prix de 249,00 euros à seulement 199,99 euros pour le modèle avec 128 Go de stockage livré avec une station d'accueil et une coque de protection.

Si vous recherchez une tablette tactile efficace et bien équilibrée, mais en évitant les appareils “premiers prix” souvent décevants, la tablette Lenovo Tab M10 Plus est un choix intéressant. Celle-ci parvient à proposer de bonnes performances et une prise en main vraiment satisfaisante, tout en contenant son prix sous les 200 euros. D’ailleurs elle est même proposée dans un pack avec en plus la station d’accueil pour la recharger et une coque de protection.

Ce qu’il faut retenir de la Tab M10 Plus de Lenovo

Elle offre un design élégant

Avec un écran Full HD de 10,3 pouces avec de fines bordures

Plus de 7h d’autonomie

Bonus : deux haut-parleurs Dolby Atmos

Affiché à un prix barré à 249,99 euros, le pack regroupant la tablette Lenovo Tab M10 Plus FHD (4 + 128 Go) + la station d’accueil + une coque de protection est désormais disponible en promotion à 199,99 euros à la Fnac et Darty.

Pour 30 euros de plus, vous pouvez obtenir la Tab P11 Plus. Cette tablette est légèrement plus performante, avec une meilleure autonomie et une définition de 2K pour regarder vos contenus dans de bonnes conditions.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la tablette Lenovo Tab M10 Plus. Le tableau se met à jour automatiquement.

Une tablette entrée de gamme convaincante

Pour sa Tab M10 Plus, Lenovo propose un tarif très accessible, mais sans pour autant négliger la qualité de fabrication de sa tablette. Elle adopte un châssis métallique qui assure une belle solidité. Les bordures fines de son écran lui donnent cette touche premium très appréciable. C’est une tablette équilibrée qui se pare d’un écran tactile de 10,3 pouces avec une définition Full HD (1 920 × 1 200 pixels). Cette dalle offre un véritable confort de visionnage, notamment avec les films et séries en streaming. Quant au son, il est bien retranscrit par les deux haut-parleurs Dolby Atmos situés de chaque côté de la tablette.

Pour fonctionner efficacement, Lenovo équipe sa tablette du processeur SoC Mediatek Helio P22T octo-core cadencé à 1,8 GHz (boost jusqu’à 2,3 GHz), couplé à 4 Go de mémoire vive. Les performances ne sont naturellement pas dignes d’une tablette haut de gamme, mais cela devrait amplement suffire pour une utilisation classique. Toutefois ne comptez pas sur cette tablette pour faire tourner des jeux en 3D gourmands, comme Fortnite ou Call of Duty : Mobile, mais quelques jeux pas trop gourmands pourront tourner sans souci. De plus, l’expérience utilisateur permise par Android sera bien fluide et agréable. Grâce à sa batterie de 5 000 mAh, vous pourrez utiliser cette tablette durant deux jours environ avant de devoir la charger, mais tout dépendra bien sûr de la nature de vos usages.

Pensée pour un usage familiale

Dans l’idée d’un usage familial, vous retrouverez un mode enfant Kids Spaces from Google. Lorsque cette option est activée, la tablette passe en mode « enfant ». Elle affiche une interface simplifiée et des contenus éducatifs (livres, vidéos) ou ludiques adaptés aux enfants. Les parents pourront contrôler l’usage de la tablette directement depuis leurs smartphones. Il est possible de limiter le temps d’écran, de savoir ce que vos enfants regardent, etc.

Quant à la station d’accueil livrée dans ce pack, elle permettra d’adapter la tablette à divers usages et d’en faire un appareil véritablement polyvalent. Connectée à ce dock dans le salon, la Lenovo Tab M10 FHD Plus se transforme en hub familial avec le Google Assistant. Ainsi vous pourrez via une commande vocale, demander les conditions météo du jour, lancer un morceau ou obtenir une recette. Vous pouvez très bien l’utiliser se transformer en cadre photo numérique. Et même si une tablette n’est généralement pas choisie pour faire des photos d’une grande qualité, celle de Lenovo comporte deux capteurs : un appareil de 8 mégapixels à l’arrière, ainsi qu’un appareil de 5 mégapixels à l’avant, qui sera suffisant pour faire vos visio avec vos proches, et servira notamment au déverrouillage par reconnaissance faciale.

