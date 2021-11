SanDisk Ultra : cette microSD 256 Go est à moitié prix pour le Black Friday

Si vous avez besoin de stockage supplémentaire pour votre smartphone, Nintendo Switch, ou appareils photo, la SanDisk Ultra est au meilleur prix ! À l'occasion du Black Friday, vous n'aurez pas à dépenser une grosse somme, la preuve en est avec cette microSD de 256 Go, dont le prix passe de 60,99 euros à 29,99 euros seulement sur Amazon.

La marque SanDisk est une référence dans les systèmes de stockages externes et ses cartes mémoires en sont le parfait exemple. La gamme Ultra ne déroge pas à la règle et même si elles ne sont pas aussi performantes que les modèles « Extreme », elles offrent une porte d’entrée abordable pour augmenter tout en sécurité la mémoire interne de votre smartphone, tablette, ou Nintendo Switch. C’est davantage le cas avec le Black Friday, la version 256 Go perd 30 euros sur son prix d’origine.

Cette microSDXC SanDisk Ultra est capable :

De proposer des vitesse de transfert pouvant grimper jusqu’à 120 Mo/s

De lancer rapidement vos applications grâce à sa certification A1

D’enregistrer des vidéos Full HD

Bonus : l’adaptateur SD est inclus pour faciliter le transfert

Au lieu d’un prix barré à 60,99 euros, la carte microSDXC SanDisk Ultra 256 Go est en ce moment à son meilleur sur Amazon. Elle est disponible en promotion à seulement 29,99 euros, soit plus de 50 % de remise immédiate.

Vous pouvez également trouver la version 512 Go qui profite de 50 % de réduction sur le site d’Amazon, et passe à 55,99 euros.

Une microSDXC performante à petit prix

Les microSD de la gamme SanDisk Ultra assurent de très bonnes performances, grâce à leur vitesse de transfert élevée allant jusqu’à 120 Mo/s en lecture. Grâce à cela, vous pourrez transférer et partager rapidement vos contenus sans difficulté, lors de vos déplacements. Selon le constructeur, cela vous permettrait de déplacer environ 1000 photos à la minute.

De plus elle vous permettra d’augmenter le stockage interne un peu faible de votre Nintendo Switch par exemple, fixé à 32 Go. Avec 256 Go, vous n’aurez plus à vous soucier de la place restante sur votre console avant longtemps. Cette carte microSD sera aussi tout à fait adaptée à plusieurs types de smartphones qui n’auraient pas un stockage suffisant. Vous pourrez ainsi télécharger des fichiers volumineux, comme des contenus sur Netflix, ou encore un grand nombre de photos.

Assure un lancement rapide des applications et parfaite pour filmer des vidéos en FHD

Si cette référence ne possède pas la certification A2 que l’on peut retrouver sur les modèles Extreme de la marque, la microSD Sandisk Ultra garantit tout même avec sa certification A1, un temps de téléchargement rapide lors de l’installation d’applications et de jeux sur votre appareil. Avec sa certification U1 de classe 10, la carte de SanDisk vous permet facilement de tourner des vidéos en Full HD. Elle est donc parfaite pour s’insérer dans une caméra type GoPro, dans un drone DJI ou dans un appareil photo grâce à l’adaptateur SD fourni avec. Ce dernier permet également de faciliter le transfert de données vers un PC/Mac.

Enfin, la marque dispose également d’une application (disponible sur le Play Store), SanDisk Memory Zone, sur laquelle vous pourrez consulter et sauvegarder les fichiers de votre smartphone, ainsi que déplacer facilement les fichiers de votre appareil vers la microSD.

