Ce PC portable Asus TUF F15 avec RTX 3060 chute à 999 € pour le Black Friday

Il est difficile de trouver un bon laptop gaming doté d’une carte graphique de dernière génération à moins de 1 000 euros. C’est pourtant le cas du Asus TUF F15 qui grâce au Black Friday, est proposé à 999 euros au lieu de 1 199 euros chez Carrefour. Ce PC portable conviendra parfaitement aux gamers grâce à sa fiche technique musclée.

Même si les cartes graphiques sont difficilement trouvables du fait de la pénurie de composants, les versions embarquées dans les laptops sont elles, plus facile à acquérir, et même avec parfois un meilleur prix. C’est le cas des PC portable gaming de la marque Asus, dont notamment la gamme TUF, qui en plus de profiter d’une configuration et des prestations solides, devient plus abordable grâce à cette remise immédiate de 200 euros.

Ce pc portable est idéal pour le gaming grâce …

À sa fiche technique associant un i5 11e génération + RTX 3060

À la présence d’un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide + 16 Go de RAM

Et son écran FHD de 17,3″ rafraîchis à 144 Hz

Au lieu d’un prix barré de 1 199 euros, le PC portable Asus TUF F15 est aujourd’hui disponible en promotion à 999 euros sur le site Carrefour, soit 200 euros d’économies sur la facture.

Un laptop conçu pour satisfaire les gamers

Ce puissant PC portable est idéal pour les joueurs et joueuses qui privilégient les performances. Pour se faire, on retrouve une configuration technique solide, avec notamment un processeur Intel Core i5 de 11e génération, le modèle 11400H cadencé à 2,7 GHz, qui est suffisamment puissant pour exécuter un grand nombre de tâches en simultané. De plus, il est associé à une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3060 très récente, autant dire qu’avec une telle configuration, n’importe quel jeu tournera au maximum de ses capacités. Faites attention toutefois à la chauffe en pleine activité, même si ce modèle dispose d’une ventilation sur 3 côtés et un flux d’air à 5 voies qui va permettre de maintenir les performances et la stabilité du système et de limiter la surchauffe.

Pour le reste des composants, on retrouve 16 Go de RAM et un SSD M.2 NVMe PCIe de 512 Go qui va apporter une dose de réactivité bienvenue à l’ensemble du système. Grâce à cette configuration, les applications exigeantes s’exécuteront sans problème. Il sera donc capable de supporter un usage multitâche poussé en bureautique ou encore la création de contenu (montage vidéo, photo, etc).

Un PC portable solide, proposant une bonne fluidité à l’écran

La gamme TUF s’appuie sur des normes militaires, proposant une bonne qualité de fabrication et délivrant ainsi une bonne fiabilité. Ce laptop respire la solidité avec son boîtier en aluminium noir mat d’une robustesse certaine. En plus d’un clavier rétro éclairé aux couleurs du thème TUF d’Asus, on retrouve une dalle de 15,6 pouces avec une définition Full HD et surtout un taux de rafraîchissement de 144 Hz pour une excellente fluidité. C’est un atout non négligeable une fois en jeu avec des images qui seront nettes et sans latences.

Au niveau de l’autonomie, l’Asus TUF gaming dispose d’une batterie de 90 W pour tenir toute la journée selon la marque, mais tablez plus sur un petit 5 heures si vous jouez souvent à des jeux gourmands. Quant à la connectique, ce modèle est assez complet avec deux USB 3.2 Gen 1, un port LAN, une entrée HDMI et une prise casque audio. Notez qu’il est compatible Wifi 6 et Bluetooth 5.2.

