Le SSD externe Samsung T7 1 To est au meilleur prix pour le Black Friday

Si vous attendiez les réductions du Black Friday pour mettre la main sur un nouveau SSD externe, alors vous avez bien fait de patienter un peu. Le modèle T7 de Samsung, avec 1 To, bénéficie d'une promotion de 95 euros, qui fait passer son prix de 199,99 euros à 104,99 euros à la Fnac et chez Amazon.

Successeur du T5, le SSD externe T7 de Samsung propose une belle rapidité dans le transfert des fichiers, tout en restant plus abordable que certaines références sur le marché. Il a en plus l’avantage d’être robuste, mais aussi très facilement transportable. Pour en profiter, le moment sera tout choisi puisqu’à l’approche du Black Friday, ce SSD externe profite d’une promotion de 95 euros sur son prix d’origine.

Ce qu’il faut retenir du SSD externe Samsung T7

Un SSD compact

Des vitesses de transfert jusqu’à 1 050 Mo/s

De grosses capacités de stockage pour un prix intéressant

Initialement affiché à 199,99 euros, le SSD externe Samsung T7 avec 1 To (rouge) est à présent proposé à 104,99 euros à la Fnac et chez Amazon. D’autres coloris sont également disponibles au même prix, comme le gris titane et le bleu.

D’autres modèles sont également disponibles en promotion, comme la version 500 Go rouge à 89,99 euros au lieu de 139,99 euros chez Amazon, ou en bleu indigo à la Fnac et chez Amazon. La version 500 Go en gris titane est quant à elle vendue à 87,96 euros sur Amazon.

Besoin d’une plus grosse capacité de stockage ? Le modèle 2 To (gris titane) est disponible à 209,99 euros au lieu de 264,99 euros à la Fnac et chez Amazon.

Un SSD léger à emporter partout avec soi

Lorsque l’on veut investir dans un SSD externe, une solution robuste et performante pour transférer et stocker ses fichiers, mieux vaut miser sur un modèle facilement transportable. Le SSD Samsung T7 en est un très bon exemple avec ses dimensions de 85 x 57 x 8 mm. Son poids ne s’élève quant à lui qu’à 58 grammes. Facile à glisser dans une poche, donc. Son design rectangulaire en aluminium respire en plus la solidité, de quoi l’emporter partout avec vous sans risque.

Des vitesses de transfert rapides

Le SSD externe Samsung T7 promet des vitesses pouvant atteindre 1 050 Mo/s en lecture et 1 000 Mo/s en écriture. Vous pourrez ainsi profiter d’une ultra-rapidité et de performances excellentes lorsqu’il s’agira de transférer toutes sortes de fichiers et de les stocker en toute sécurité. Le tout est rendu possible par la technologie NVMe et l’interface USB 3.2 Gen 2 de ce SSD.

L’appareil pourra s’utiliser avec de nombreux appareils grâce à ses compatibilités avec macOS/iPadOS, Android, Windows et Linux. Côté connectique, on pourra compter sur un port USB 3.1 Type-C. Par ailleurs, un câble USB Type-C vers Type-C et un adaptateur Type-C vers Type-A seront fournis avec le SSD.

Le Black Friday, c’est maintenant ?

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, mais plusieurs marchands ont choisi de mettre leurs offres en ligne en avant-première. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera officiellement le 26 novembre prochain

