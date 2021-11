Excellent prix pour jouer avec ce PC portable doté d’un Ryzen 5 + RTX 3060

Vous avez besoin d'un PC portable performant, mais vous préféreriez éviter d'hypothéquer vos biens pour vous l'offrir, Lenovo propose le modèle idéal avec ce Legion 5 équipé d'un Ryzen 5 5600H et d'une RXT 3060. Il est d'ailleurs encore moins cher pendant le Black Friday en passant de 1199 à 949,99 euros.

Mine de rien, Lenovo se fait petit à petit un nom côté Gaming avec sa gamme Legion. C’est surtout le cas côté Laptop avec des modèles variés et adaptés aux besoins des joueurs, même les plus exigeants, avec un budget serré. Pour le Black Friday, il est par exemple possible de trouver ce Lenovo Legion 5 15ACH6H avec 250 euros de réduction et qui dispose d’une balance parfaite entre performances et prix.

Ce qu’il faut retenir du Lenovo Legion 5

Son écran Full HD de 15,6 pouces à 120 Hz

Le combo Nvidia GeForce RTX 3060 + Ryzen 5 5600H

Un SSD NVMe de 512 Go

Au lieu d’un prix barré à 1199 euros, le PC portable gaming Lenovo Legion 5 15ACH6H est aujourd’hui en promotion à 949,99 euros le site de Cdiscount.

Une configuration parfaite pour le jeu nomade, mais pas que

Le modèle 15ACH6H de la gamme Legion 5 s’adresse aux joueurs exigeants avec un budget serré. Il dispose néanmoins d’une configuration très solide avec en chef d’orchestre, un processeur Ryzen 5 5600H pouvant atteindre 4,2 GHz en mode Boost. Il est associé à une puce graphique Nvidia GeForce RTX 3060 ainsi qu’à un SSD de type NVMe de 512 Go et 8Go de mémoire RAM pour compléter le tout. Cela permet de jouer à des jeux récents dans de bonnes conditions, surtout en activant la fonction DLSS sur les titres compatibles. Mais le jeu n’est pas le seul domaine dans lequel ce laptop est à l’aise puisqu’il est tout à fait capable d’être à l’aise pour de la création (montage photo ou vidéo).

Le format intermédiaire et endurant

S’il ne faut pas s’attendre à un ultracompact, il faut tout de même souligner la finesse du châssis de ce Legion 5 malgré la configuration embarquée. Il ne pèse en effet « que » 2,4 kg pour 2,5 cm d’épaisseur. Il compte sur une dalle IPS full HD de 120Hz et compatible Freesync en plus d’un angle de vision de 170°. La connectique est plutôt fournie avec la présence de 3 ports USB 3.2 Gen 1, de deux ports USB-C 3.2 Gen 2 dont un prévu pour la recharge, un port Ethernet gigabit et un port HDMI 2.1. Côté sans fil, il dispose du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5. Enfin la batterie de 60 Wh est capable de le faire tenir sur un maximum de 7h en fonctionnement classique.

