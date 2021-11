Belle promo d’après Black Friday pour ce forfait mobile 80 Go à 7,99 €/mois

Après un Black Friday florissant, Cdiscount Mobile ne perd pas de temps et rempile pour une nouvelle salve de forfaits pas chers. Cette fois-ci l'opérateur propose un forfait très alléchant de 80 Go pour moins de 8 euros par mois la première année.

Certes, c’est bien la fin du Black Friday, mais cela ne veut pas dire que les deals sont terminés, surtout avec les forfaits mobiles qui reprennent de plus belle leurs périodes de promo. Aujourd’hui on s’intéresse au cas de Cdiscount qui propose en ce moment un forfait très intéressant de 80 Go pour seulement 7,99 euros par mois pendant un an.

Le détail des forfaits Cdiscount Mobile

Un prix bas pendant 1 an

Les appels/SMS/MMS illimités

Jusqu’à 80 Go de data en France

Jusqu’au 7 décembre 2021, le forfait sans engagement de 80 Go en série limitée chez Cdiscount Mobile est à 7,99 euros par mois pendant un an. Il passe ensuite à 16,99 euros mensuels,

Si vous n’avez pas besoin d’un tel montant de données, le forfait de 5 Go est lui aussi en promotion à 5 Go à 3,99 euros par mois pendant un mois, puis 7,99 euros mensuels par la suite.

Des forfaits mobile qui pensent à vos besoins et votre budget

Cdiscount mobile est un opérateur réputé pour proposer des forfaits à prix cassés. Il faut cependant être attentifs aux nombreux changements de prix qui peuvent intervenir d’une semaine à l’autre. Cette fois-ci, l’opérateur virtuel tributaire du réseau de Bouygues Telecom propose 5 ou 80 Go de données 4G à des prix défiant toutes concurrences : 3,99 et 7,99 euros par mois la première année. Si le premier est destiné aux moins consommateurs du net sur mobile, le second est bien plus à promos et permettra d’être à l’aise en surfant sans discontinue sans avoir à utiliser le Wifi. La bonne nouvelle est que si vous arrivez aux termes de l’enveloppe proposée, aucuns frais supplémentaires ne seront émis et le réseau sera simplement ralenti.

L’opérateur a également prévu une enveloppe de données pour l’étranger, en particulier depuis l’Europe et les DOM. le premier forfait vous fait disposer des 5Go du forfait de base et le second monte à 11 Go. De quoi êtes plus à l’aise dans le cas d’un voyage et ne pas à payer de supplément pour pouvoir utiliser son internet mobile à l’étranger.

Avec des communications en illimité

Peu importe le forfait, Cdiscount inclut dans ses deux forfaits sans engagement les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM, mais uniquement vers un numéro français. Il y a toutefois quelques conditions à respecter : 3h maximum par appel, dans la limite de 129 destinataires maximum par mois, dont 99 depuis l’Europe et les DOM.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

