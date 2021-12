Les true wireless Sony WF-1000XM4 ne coûtent plus que 209 € en ce moment

Derniers nés de la gamme des écouteurs sans fil de Sony, les WF-1000XM4 sont dotés de l'une des meilleures réductions de bruit active du marché. Pour en profiter, le moment sera tout choisi puisqu'ils passent de 279,99 euros à 209,99 euros chez Boulanger.

Sony figure sans conteste parmi les mastodontes du marché de l’audio, aux côtés d’Apple et de Bose. Et s’il est facilement monté sur ce podium, c’est notamment pour sa maîtrise de la réduction de bruit active, une technologie très recherchée par les utilisateurs aujourd’hui. Si la marque japonaise avait déjà proposé de très bons écouteurs sans fil dotés de cette réduction de bruit, les WF-1000XM3, leurs successeurs ont apporté avec eux leur lot d’améliorations.

Les Sony WF-1000XM4 ont donc naturellement décroché la première place dans notre top des meilleurs écouteurs true wireless, et bonne nouvelle : on les trouve nettement moins chers en ce moment grâce à une promotion de 70 euros.

Ce qu’il faut retenir des Sony WF-1000XM4

Des écouteurs encore plus confortables ;

Une excellente réduction de bruit active ;

Une bonne autonomie + charge sans fil.

Initialement proposés à 279,99 euros, puis réduits à 229,99 euros, les écouteurs sans fil Sony WF-1000XM4 sont désormais affichés à 209,99 euros chez Boulanger une fois glissés dans votre panier. Le site offre 10 euros tous les 100 euros d’achat, ce qui explique ces 20 euros de réduction supplémentaires.

Les successeurs des WF-1000XM3, en mieux

Les écouteurs true wireless Sony WF-1000XM4 sont les dignes successeurs des très bons WF-1000XM3, qui ont pendant longtemps compté parmi les meilleures références sur le marché. Pour cette nouvelle version, la firme nipponne a un poil revu sa copie au niveau du design. Ainsi, le boîtier est désormais 40 % plus petit que celui des XM3, et les écouteurs 10 % plus petits, ce qui les rend plus compacts.

Pour maximiser le confort, Sony a également misé sur des embouts en mousse au lieu du silicone. Et pour les séances de running sous la pluie, les sportifs pourront se satisfaire de la certification IPX4, qui les protègeront aussi des éclaboussures et de la transpiration.

Une réduction de bruit active améliorée

La réduction de bruit active a également été peaufinée par la marque. On aura donc droit, selon Sony, à une efficacité 40 % supérieure à celle des modèles précédents. Une qualité améliorée grâce à la présence de deux microphones dans chaque écouteur : l’un capte les bruits ambiants, et l’autre analyse le retour du son. Sony a par ailleurs développé sa propre puce, la V1, qui permet de gérer à la fois la connexion Bluetooth et la réduction de bruit active.

Résultat : la réduction de bruit sera vraiment bluffante. C’est simple, nous avons eu l’impression de porter un casque WH-1000XM4 tant les écouteurs parviennent à nous isoler complètement des bruits environnants. Sachez aussi que la réduction de bruit pourra être modulée depuis l’application Sony Headphones. Le mode de transparence sera aussi de la partie si vous souhaitez entretenir une conversation avec quelqu’un sans pour autant ôter vos écouteurs.

La qualité sonore elle aussi boostée

Le rendu sonore ne sera pas en reste avec un son équilibré et des basses bien mises en avant. L’intégration d’un nouveau diaphragme aide aussi à améliorer la qualité audio. Mais surtout, les WF-1000XM4 ont l’avantage d’être compatibles avec le codec LDAC, ce qui, jusqu’à présent, n’était réservé qu’aux casques du constructeur, lesquels pouvaient profiter d’une transmission Bluetooth allant jusqu’à 990 kbps. En revanche, on regrettera l’absence de l’aptX. Les XM4 pourront du reste déchiffrer un signal jusqu’à 24 bits et proposer une réponse en fréquence allant de 20 à 40 000 Hz. De quoi disposer du label Hi-Res Audio, donc.

Côté autonomie, les XM4 pourront assurer, selon Sony, 12h d’écoute sans l’ANC et avec une isolation passive, et 8h avec. Même si nous ne sommes pas parvenus à atteindre les 8h au cours de notre test, l’autonomie reste tout de même très bonne, surtout par rapport aux autres modèles présents sur le marché. Le boîtier, certifié Qi, promettra de son côté 24h d’autonomie. La recharge se fera rapidement. Enfin, un port USB-C pour la charge rapide sera aussi disponible.

Si vous souhaitez en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet des Sony WF-1000XM4.

