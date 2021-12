Koba Nia à -20 % : cette liseuse devient aussi abordable que la Kindle d’Amazon

La Koba Nia est une liseuse électronique très complète. Avec son écran rétroéclairé de 6 pouces et ses 8 Go de stockage, elle a tout ce qu’il faut pour vous accompagner dans les transports ou durant vos voyages pour lire vos livres préférés. Surtout qu'elle devient plus accessible en passant de 99,99 euros à 79,99 euros chez Boulanger.

Il est vrai qu’Amazon s’impose fortement sur le segment des liseuses électroniques avec ses produits Kindle, mais d’autres marques dont Kobo, offrent également une large gamme capable de faire tout aussi bien que celles du géant du e-commerce. La Kobo Nia est d’ailleurs une liseuse bien pratique au quotidien : légère, compact et doté d’un stockage suffisant pour avoir des milliers de livres. Elle a tout pour plaire, surtout son prix qui devient plus accessible grâce à cette remise immédiate de 20 %.

La Koba Nia, c’est quoi ?

Une liseuse avec un écran antireflet de 6 pouces

Avec un éclairage frontal pour lire dans le noir

Une seule charge pour des semaines de lecture

Initialement au prix de 99,99 euros, la liseuse Koba Nia 6 avec 8 Go est disponible en promotion à 79,99 euros sur le site Boulanger, soit une remise immédiate de 20 euros.

Une liseuse efficace à emmener partout

En sortant le modèle Nia, la marque Koba tente de faire aussi bien que les liseuses proposées par le géant Amazon, tout en étant aussi abordables. Sur cette liseuse électronique, on retrouve un écran rétroéclairé de 6 pouces avec une résolution de 212 pixels par pouce. Grâce à son format et son poids de seulement 172 grammes, elle est facilement transportable pour vous accompagner durant vos trajets, dans les transports par exemple.

D’ailleurs la Nia a la particularité de proposer un écran sans reflet pour pouvoir lire de jour comme de nuit. Et pour les couche-tard, vous pourrez continuer de lire grâce au mode ComfortLight. Bien évidemment, vous pourrez ajuster la luminosité de l’écran sans gêner votre partenaire, et aussi rendre moins agressive la lumière pour vos yeux. Cette petite liseuse est livrée avec 8 Go de stockage, pour stocker une grande quantité de livres au format numérique, environ 6 000 ebooks, selon la marque. Vous pourrez les télécharger en Wi-Fi depuis le catalogue de la marque, sans passer par votre ordinateur.

Profitez de votre liseuse pendant plusieurs semaines

Mais l’un de ses plus grands atouts réside dans son autonomie. Kobo n’a pas négligé cet aspect et assure sur sa liseuse plusieurs semaines d’utilisation avant de tomber en rade de batterie. La durée de l’autonomie dépendra de votre usage personnel, mais une telle capacité, vous en oublierez presque de la recharger. Sachez qu’en revanche la Nia n’est pas la liseuse faite pour une lecture dans le bain, car elle n’est pas résistante à l’eau, contrairement aux modèles Kobo Libra H2O et Kobo Forma.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire la fiche technique de la liseuse électronique Koba Nia.

